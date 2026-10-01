Michael Jordan'ın Ferrari'si 24 Yıl Sonra Ortaya Çıktı: Açık Artırmada Rekor Kırdı!

Michael Jordan’ın yıllardır gözlerden uzak kalan Ferrari 550 Maranello’su, yeniden ortaya çıktıktan sonra açık artırmada modelin satış rekorunu kırdı.

Michael Jordan'ın 1997 yılında aldığı Ferrari 550 Maranello, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Jordan'ın fiziksel ölçülerine göre özel olarak düzenlenen ve 5. NBA şampiyonluğunu kazandığı gecede kullandığı otomobil, açık artırmada 2,7 milyon dolara satıldı.

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Araç, 2002 yılında Jordan tarafından satıldıktan sonra uzun süre ortalarda görünmedi. California'daki özel bir koleksiyonda 24 yıl boyunca saklanan Ferrari, sonunda Joopiter'deki açık artırmayla yeniden koleksiyon dünyasının karşısına çıktı.

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24 yıl boyunca garajda saklandı

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Michael Jordan, Ferrari'yi Mayıs 1997'de sıfır olarak teslim aldı ve 2002 yılında sattı. Sonrasında izine uzun süre rastlanmadı.

Araç, araştırmacı John Temerian'ın çalışmaları sayesinde California'daki özel bir koleksiyonda bulundu. Yıllarca kullanılmadan saklanması, otomobilin orijinal durumunu büyük ölçüde korumasını sağladı.

Jordan için özel olarak düzenlendi

Rosso Barchetta kırmızısı Ferrari 550 Maranello, 1,98 metrelik Jordan'ın rahat kullanabilmesi için teslim edilmeden önce bazı değişikliklerden geçirildi.

Koltuk rayları geriye çekildi, minder dolguları inceltildi. Böylece sürüş pozisyonu Jordan'ın uzun boyuna göre ayarlandı. Araçta ayrıca Jordan'a ait “MJ 5” özel plakası da bulunuyor.

Şampiyonluk gecesinde Jordan'ın yanındaydı

Ferrari'nin hikâyesini özel kılan ayrıntılardan biri de 13 Haziran 1997 gecesi yaşandı. Chicago Bulls'un beşinci NBA şampiyonluğunu kazanmasının ardından Jordan, United Center'dan evine bu Ferrari ile döndü.

O gece çekilen fotoğraflarda Jordan'ın direksiyonunda olduğu otomobil, yıllar sonra açık artırmaya çıkana kadar koleksiyonun bir parçası olarak kaldı.

2,7 milyon dolarlık satış

Müzayede platformu Joopiter tarafından düzenlenen iki haftalık çevrim içi açık artırmada Ferrari için 43 teklif verildi. Satış öncesinde otomobilin 800 bin ila 1,3 milyon dolar arasında bir fiyata ulaşması bekleniyordu.

Son teklif geldiğinde rakam 2,7 milyon dolara çıktı. Böylece Ferrari 550 Maranello için açık artırmada ödenen en yüksek fiyata ulaşıldı.