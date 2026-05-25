Micron, ABD’nin Virginia eyaletindeki fabrikasında gelişmiş DDR4 üretimine başladı. Şirket, üretim kapasitesini 4 kat artırarak özellikle otomotiv ve savunma sektörlerinde büyüyen RAM krizini hafifletmeyi hedefliyor

Yapay zekâ çılgınlığı teknoloji dünyasını tamamen değiştirmiş durumda. Şirketler artık üretim kapasitelerini büyük ölçüde DDR5, HBM ve veri merkezi odaklı yeni nesil belleklere ayırıyor. Ancak bu dönüşümün beklenmedik bir sonucu ortaya çıktı: DDR4 kıtlığı.

İşte Micron tam da bu noktada önemli bir adım attı. Şirket, ABD’nin Virginia eyaletindeki Manassas tesisinde gelişmiş 1-alpha DRAM üretimine başladığını açıkladı. Üstelik bu yatırım sıradan bir kapasite artırımı değil. Micron’ın planına göre tesisin DDR4 üretimi tam 4 kat büyüyecek.

DDR4 neden hâlâ bu kadar önemli?

Yeni nesil bilgisayarlar ve AI sistemleri artık DDR5’e geçiyor olabilir ancak otomotiv, savunma, havacılık ve sanayi sektörleri hâlâ yoğun şekilde DDR4 kullanıyor. Çünkü bu alanlarda kullanılan sistemlerin yaşam döngüsü yıllarca sürüyor ve donanım değişimleri kolay gerçekleşmiyor.

Sorun şu ki büyük bellek üreticileri artık eski nesil RAM’lere eskisi kadar odaklanmıyor. Samsung, SK hynix ve Micron gibi devler üretim hatlarını daha kârlı olan AI belleklerine kaydırınca DDR4 tarafında ciddi arz sıkıntısı oluşmaya başladı.

Micron’ın Virginia hamlesi de tam olarak bu problemi çözmeye çalışıyor. Şirket, yeni üretim hattıyla özellikle uzun ömürlü sistemler için güvenli DDR4 tedariki sağlamayı hedefliyor.

Yapay zekâ furyası eski RAM’leri bile pahalandırdı

İşin ilginç tarafı, AI yatırımları yalnızca yeni nesil donanımları değil eski teknolojileri de etkiliyor. Çünkü üreticiler yeni nesil belleklere yöneldikçe DDR4 üretim kapasitesi azalıyor.

S&P Global Mobility’nin tahminlerine göre otomotiv sektöründe kullanılan DRAM fiyatları 2026’da yüzde 70 ila 100 arasında artabilir. Üstelik bazı sektörlerde stok sürelerinin 31 haftadan yalnızca 6-8 haftaya kadar düştüğü belirtiliyor.

Kısacası DDR4 artık “eski teknoloji” olsa da piyasada hâlâ inanılmaz derecede kritik durumda.

Micron’ın kullandığı teknoloji neden önemli?

Micron’ın üretime aldığı 1-alpha süreci, şirketin en gelişmiş DDR4 üretim teknolojilerinden biri olarak gösteriliyor. Bu teknoloji, önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha yüksek yoğunluk sunuyor.

Daha da önemlisi Micron bu süreçte Samsung’un tercih ettiği pahalı EUV litografi yerine daha ekonomik olan DUV litografi kullanıyor. Böylece maliyetleri daha kontrollü tutabiliyor.

Şirketin daha gelişmiş 1-beta ve 1-gamma süreçleri ise tamamen DDR5, LPDDR5 ve HBM gibi yeni nesil yapay zekâ odaklı belleklere ayrılmış durumda.