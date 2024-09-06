Bir zamanlar, milyonlarca bilgisayar ekranında beliren küçük bir kâğıt ataş ikonuyla tanışan herkesin yüzünde beliren şaşkın gülümseme vardı. Evet, bahsettiğimiz şey Microsoft'un meşhur yardımcı asistanı Clippy'den başkası değil.

Microsoft Bob’a gelen olumsuz tepkilerden sonra Office yazılımlarında kullanıcılara destek sunmak için 1997’de hayatımıza giren Clippy, 2007’ye kadar varlığını sürdürdü.

Ama bazı sorunlar vardı, popüler olduğu gibi tarihe de karıştı. Ardında Siri’nin bile ders aldığı bazı detaylar var.

Clippy'nin ortaya çıkışı yardım etmek miydi sinir bozmak mıydı?

Clippit yani bir diğer adıyla Clippy, Microsoft Office kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla geliştirilen yapay zekâ asistanıydı. Temeller aslında daha o zamandan atılmaya başlanmıştı.

Onun görevi kullanıcıların belge yazarken ihtiyaç duyabileceği ipuçlarını ve yardımları sunmaktı. Mesela bir mektup yazmaya başladığınızda ekranda beliren Clippy, “Bir mektup yazıyor gibisin, yardıma ihtiyacın var mı?” diyerek işe koyuluyordu.

Bu fikir aslında o dönem için oldukça yenilikçiydi ve Microsoft, Clippy'nin kullanıcıları Office ürünlerine bağlayacağını umuyordu.

Ne var ki işler beklenildiği gibi gitmedi.

Clippy, belki de fazlasıyla hevesliydi. Kullanıcılar üzerinde kontrol sağlayamıyor, her fırsatta kendini gösterip yardım teklif ediyordu.

Özellikle de sıkça ortaya çıkarak kullanıcıları bölmesi, zamanla sinir bozucu bir hâl de aldı. İnsanlar, bir şeyler yazarken sürekli ekranın köşesinden bakan bir kâğıt ataşın varlığını istemediğini fark etti.

Clippy'nin sonunu hazırlayan birçok faktör vardı.

İlk olarak, kullanıcı deneyimi açısından bakıldığında, Clippy'nin önerileri genellikle yararlı olmaktan uzaktı. Kişiselleştirilmiş değildi ve kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamakta zorlanıyor, dolayısıyla sağladığı tavsiyeler pek işlevsel olmuyordu.

İkincisi, Clippy’nin sıkça ve zamansız müdahaleleri kullanıcıların sabrını taşırdı. Birçok kullanıcı, aslında zaten bildikleri bilgileri tekrarlayan bir asistanla uğraşmak istemiyordu.

Zamanla Clippy, “yardımcı” rolünden çıkıp bir rahatsızlık kaynağına dönüştü.

Time bile onu o zamana kadarki en kötü 50 icat arasında gösterince de Bill Gates kendisini 2007’de emekliye ayırınca sinir olan kısım bu kararı ayakta alkışladı.

Peki bu sonun başka ne gibi etkileri oldu?

Clippy’nin tarihe karışması, Microsoft’un kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak ürün geliştirme sürecinde daha dikkatli olmasına vesile oldu.

Modern yapay zekâ asistanlarının gelişiminde de önemli bir ders oldu: Kullanıcı deneyimi her şeyden önemli. Bugün, Apple’ın Siri’si, Google Asistan ve Amazon Alexa gibi gelişmiş yapay zekâ asistanları, Clippy’nin hatalarından çok şey öğrendi ve bu asistanlar, kullanıcı ihtiyaçlarına daha hassas ve akıllıca cevap verebilmek için sürekli evriliyor.

Clippy’nin ekranlardan çekilmesinin üzerinden yıllar geçse de o kaşları kalkık sevimli gibi görünen kâğıt ataş, bir dönemin simgesi olarak hâlâ hafızalarımızda.

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