2024'de Türkiye'de En Çok İzlenen Dijital Platform Dizi ve Filmleri Belli Oldu

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JustWatch, 2024'te en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Türkiye özelindeki listeler, daha çok küresel çapta popüler olmayı başarmış içeriklere ev sahipliği yapıyor.

Çevrim içi dizi ve film platformlarından veriler toplayan JustWatch, 2024'ün en çok izlenen dizi ve filmlerini açıkladı. Türkiye özelindeki liste, bu yıl en çok izlediğimiz yapımları gözler önüne seriyor. 

JustWatch'un paylaştığı veriler, açıkçası çok da şaşırtıcı değil. Zira dünyaca ünlü yapımlar, Türkiye'de de en çok izlenenler arasına girmeyi başardı. Peki o yapımlar hangileriydi? 

İşte 2024 yılında en çok izlediğimiz dizi ve filmler:

2024'te en çok izlenen filmler:

2024 en çok izlenen diziler

  1. 3391 Kilometre
  2. Dune: Çöl Gezegeni
  3. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki
  4. Oppenheimer
  5. Zavallılar
  6. Atatürk 1881-1919
  7. Bir Düşüşün Anatomisi
  8. İlgi Alanı
  9. Arıcı: Ölüm Kovanı
  10. Mükemmel Günler

2024'te en çok izlenen diziler:

2024 en çok izlenen diziler

  1. House of the Dragon
  2. Prens
  3. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri
  4. Shogun
  5. Nereden Nereye
  6. Tulsa King
  7. The Walking Dead
  8. Fallout
  9. The Boys
  10. İlk ve Son
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Peki siz bu dizi ve filmlerden hangilerini izlediniz?

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