Çevrim içi dizi ve film platformlarından veriler toplayan JustWatch, 2024'ün en çok izlenen dizi ve filmlerini açıkladı. Türkiye özelindeki liste, bu yıl en çok izlediğimiz yapımları gözler önüne seriyor.
JustWatch'un paylaştığı veriler, açıkçası çok da şaşırtıcı değil. Zira dünyaca ünlü yapımlar, Türkiye'de de en çok izlenenler arasına girmeyi başardı. Peki o yapımlar hangileriydi?
İşte 2024 yılında en çok izlediğimiz dizi ve filmler:
2024'te en çok izlenen filmler:
- 3391 Kilometre
- Dune: Çöl Gezegeni
- Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki
- Oppenheimer
- Zavallılar
- Atatürk 1881-1919
- Bir Düşüşün Anatomisi
- İlgi Alanı
- Arıcı: Ölüm Kovanı
- Mükemmel Günler
2024'te en çok izlenen diziler:
- House of the Dragon
- Prens
- Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri
- Shogun
- Nereden Nereye
- Tulsa King
- The Walking Dead
- Fallout
- The Boys
- İlk ve Son
Peki siz bu dizi ve filmlerden hangilerini izlediniz?