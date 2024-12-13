JustWatch, 2024'te en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Türkiye özelindeki listeler, daha çok küresel çapta popüler olmayı başarmış içeriklere ev sahipliği yapıyor.

Çevrim içi dizi ve film platformlarından veriler toplayan JustWatch, 2024'ün en çok izlenen dizi ve filmlerini açıkladı. Türkiye özelindeki liste, bu yıl en çok izlediğimiz yapımları gözler önüne seriyor.

JustWatch'un paylaştığı veriler, açıkçası çok da şaşırtıcı değil. Zira dünyaca ünlü yapımlar, Türkiye'de de en çok izlenenler arasına girmeyi başardı. Peki o yapımlar hangileriydi?

İşte 2024 yılında en çok izlediğimiz dizi ve filmler:

2024'te en çok izlenen filmler:

3391 Kilometre Dune: Çöl Gezegeni Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki Oppenheimer Zavallılar Atatürk 1881-1919 Bir Düşüşün Anatomisi İlgi Alanı Arıcı: Ölüm Kovanı Mükemmel Günler

2024'te en çok izlenen diziler:

House of the Dragon Prens Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Shogun Nereden Nereye Tulsa King The Walking Dead Fallout The Boys İlk ve Son

Peki siz bu dizi ve filmlerden hangilerini izlediniz?