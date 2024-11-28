Microsoft, geçen ay Android'deki Xbox uygulaması üzerinden oyun satacağını açıklamıştı. Şirket, bu özellikler hazır olmasına rağmen kullanıma sunamadığını ifade etti. Nedeni de açıklandı.

Xbox Başkanı Sarah Bond, geçtiğimiz haftalarda çok önemli bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada kasımda kullanıcıların, Android’de direkt Xbox uygulaması üzerinden Xbox oyunu satın alabileceğini ifade etmişti. Ancak kasım sona erdi, bu tarz güncelleme yapılmadı.

Şimdi ise Bond’dan konuya ilişkin bir açıklama daha geldi. Xbox yöneticisi, oyunların uygulama Xbox uygulamasından satışının hâlâ başlamamasının onların suçu olmadığını aktardı.

Android için Xbox oyun mağazası hazır ancak kullanıma sunulması için mahkeme emrinin yürürlüğe girmesi bekleniyor

Microsoft, Android için hazırlanan ve direkt olarak Xbox uygulamasının içinden sunulacak mağazayı tamamladı. Yani kullanıma hazır. Ancak çıkış yapamıyor. Bunun nedeni ise Bond’un söylemlerine göre mahkeme emrinin yürürlüğe girmesini beklemeleri.

Google, geçtiğimiz aylarda ABD’de tekel ilan edilmişti. Bunun ardından da şirket üzerinde büyük baskı kurulmaya başlamıştı. Ekim başında mahkeme, şirketin Play Store ile tekel olduğu gerekçesiyle mağazayı üçüncü taraf mağazaların dağıtımına açması gibi kararlar vermişti. Microsoft da bunun avantajını kullanarak uygulamasında Xbox oyunlarını satacağını açıklamıştı.

Mahkeme, 18 Ekim gibi Google’dan konu hakkında gelen talebi kabul etmiş ve kararların yürürlüğe girmesi için şirkete biraz daha süre tanıma kararı almıştı. Bu süreçte de Google, Android’in tekel ilan edilmesine itiraz edecekti. Muhtemelen bu bekleme sürecinde mağaza çıkış yapamadı.

Ancak ilginç de bir gelişme var çünkü Google, The Verge’e verdiği bir demeçte Microsoft’un her zaman uygulaması üzerinden oyun satma imkânına sahip olduğunu sadece bunu yapmamayı tercih ettiklerini öne sürdü. Mahkeme emrinin ise sadece güvenliği tehdit ettiğini aktardı. Google’ın böyle demesine rağmen Microsoft’un bu özelliği neden uygulamasına hâlâ getirmediğini bilmiyoruz. Hangi taraf doğruyu söylüyor belirsiz.