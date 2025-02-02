Microsoft, Defender kapsamındaki VPN hizmetini 28 Şubat itibarıyla kaldırıyor. Özelliğin sona ermesiyle ilgili detaylar paylaşıldı.

Microsoft, Microsoft Defender kapsamında sunduğu VPN hizmetini sonlandırdığını açıkladı.Şirketin destek sayfalarında yer alan güncellemeye göre, bu özellik 28 Şubat itibarıyla devre dışı bırakılacak.

Microsoft Defender’ın VPN özelliğinin yakında devre dışı bırakılacağı duyuruldu. Microsoft bu özelliği Microsoft 365 aboneleri için sunuyordu.

VPN hizmetini sonlandırılıyor

Microsoft Defender’ın VPN özelliği, kullanıcıların internet trafiğini Microsoft sunucuları üzerinden yönlendirerek aylık 50 GB’a kadar güvenli gezinti yapmasına olanak tanıyordu. Ancak şirket, yapılan değerlendirmeler sonucunda bu hizmeti sonlandırma kararı aldığını ve kullanıcı ihtiyaçlarına daha uygun çözümlere odaklanacağını açıkladı.

VPN hizmetinin sona ermesiyle birlikte Android kullanıcıları, ayarlarında Microsoft Defender VPN profilini görmeye devam edebilir. Bu profili tamamen kaldırmak isteyenlerin ise manuel olarak silmesi gerekecek. Windows, iOS ve macOS kullanıcılarının ise herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı belirtildi. Microsoft, şu an için yalnızca VPN özelliğinin kaldırıldığını, ancak cihaz koruma, kimlik hırsızlığı ve kredi takibi hizmetlerinin kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu.