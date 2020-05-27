Microsoft Edge'in Mini Sörf Oyunu Tüm Kullanıcılara Açıldı

Microsoft, daha önce Chromium tabanlı tarayıcısı Microsoft Edge'in önizleme sürümüne eklediği mini sörf oyununu tüm kullanıcılar için erişime açtı. Tarayıcı üzerinden oynanan basit sörf oyunu, can sıkıntısına birebir.

Microsoft, Microsoft Edge tarayıcısında oldukça basit ancak bağımlılık yaratan gizli bir sörf oyununu kullanıcılara sundu. İlk olarak geçen yıl kasım ayında Microsoft Edge'in önizleme sürümünün parçası olarak tanıtılan oyun, artık Microsoft’un yeni Chromium tabanlı tarayıcısında tüm kullanıcılar tarafından oynanabiliyor.

Microsoft Edge'in sürpriz yumurta olarak gelen gizli oyunu, şirketin 1991 yılında Windows için sunduğu Eğlence Paketi 3'ün bir parçası olarak piyasaya sürülen klasik bir oyun olan SkiFree'ye çok benziyor. Tarayıcı üzerinden oynanan mini sörf oyunu, Chrome'daki dinozor oyununun aksine çevrimiçi veya çevrimdışı olarak oynanabiliyor.

Microsoft Edge'in mini sörf oyunu nasıl oynanır?

Mini sörf oyununa Microsoft Edge'in adres çubuğuna edge://surf/ yazarak erişebilirsiniz. Sayfa açıldığında sağ üst taraftaki üç çizgiye tıklayarak ayarlar bölümünden seçebileceğiniz Sörf Yapalım, Zaman Denemesi ve Zik Zak adlı üç oyun modundan birini seçebiliyorsunuz. Klavye ve mouse desteği olan oyun ayrıca touch pad ve kontrol cihazıyla da çalışıyor.

Sörf Yapalım, engellerden ve peşinizden gelen bir krakenden kaçmanız gereken sonsuz bir mod. Zaman Denemesi, adından da anlaşılacağı üzere hızlı olmanız gereken bir mod ve zamanı kısaltmak, hızlı rotalar bulmak için coin toplayabiliyorsunuz. Zik Zak modu belki de en zor olanı, çünkü hızlı bir şekilde yön değiştirerek engellerin arasından geçmeye çalışıyorsunuz.

Microsoft, oyundaki nesneleri daha rahat görebilmeniz için kutularla vurgulayan yüksek görünürlük modu ve oyuna alışabilmeniz için hızınızı yavaşlatan azaltılmış hız modu ekledi. Bu modlara da yine oyunun ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

Microsoft Edge'in sörf oyunu için yayınlanan video: