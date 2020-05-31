Windows, Tarayıcı Arandığı Zaman Edge'i Önermeye Başladı

Microsoft, Windows'a getirdiği son güncellemeyle ilginç bir işe imza attı. Artık Windows'un arama kısmından herhangi bir tarayıcı aratıldığı zaman, önerilenler adı altında Edge kullanıcıların ekranında belirecek. Edge reklamı gibi duran bu özellik, birçok kullanıcıdan tepki aldı.

İnterneti çok daha efektif bir şekilde kullanmamızı sağlayan tarayıcıların birçok çeşidi bulunuyor. Önde gelen tarayıcılardan biri olan Edge, Microsoft açısından çok büyük önem teşkil ediyor. Her fırsatta Edge'in gelişmesine yönelik uygulamalar gerçekleştiren Windows, şimdi de yeni bir özelliği işletim sistemi Windows'a ekledi. Bu özellik de Edge'in daha çok kullanılması için yapılmış gibi gözüküyor.

Artık Windows üzerinden bir tarayıcı açmak için, başlat menüsünden arama kısmını tercih ettiğiniz zaman karşınıza beklemediğiniz bir tarayıcı çıkabilir. Windows, bu arama kısmında herhangi bir tarayıcı aramak için harfleri tuşlamaya başladığınızda, önerilenler kısmında bulunan Edge'i sizlerin karşısına çıkarıyor. Bu şekilde Edge tarayıcısını kullanmanız teşvik edilmiş oluyor.

Edge yüklü değilse, indirme bağlantısı kullanıcılara sunuluyor:

Mesela, arama kısmında 'c, h, r' harflerini sırasıyla tuşladığınız takdirde, yukardaki kısımda Chrome tarayıcısı gözükse de Edge tarayıcısı da ekrandaki yerini alacak. Aynı şekilde Opera gibi diğer tarayıcıları aratmak istediğinizde de bu uygulamayla karşı karşıya kalacaksınız. İşin ilginç yanı, eğer bilgisayarınızda Edge tarayıcısı yüklü değilse bile Edge size önerilmeye devam edecek ancak bu sefer uygulamanın başlatma kısmı yerinde indirme bağlantısı bulunacak.

Birçok kişi, Microsoft'un bu özelliği uygulamasının geçerli bir sebebi olduğunu savundu. Kendi işletim sistemi olan Windows'ta kendi tarayıcısı Edge'in önerilmesinden daha doğal bir şey olmadığını savunanlar olsa da, bazı kişiler bu özellikten dolayı Microsoft'u çok sert şekilde eleştirdi. Eleştirilen ana dayanağıysa, Edge aratıldığındaysa neden diğer tarayıcıların kullanıcılara önerilmediği.

Önerilenler özelliğinin ayarlardan kapatılamaması da, uygulamanın bir diğer eksisi olarak kabul ediliyor. Şimdilik kapatılamayan özelliğin ilerde akıbetinin ne olacağıysa merak konusu. Microsoft, bu eleştirilerin üzerine özelliği kaldıracak mı, ayarlardan kapatma seçeneği getirecek mi veya herhangi bir değişiklik yapmayacak mı henüz bilinmiyor.