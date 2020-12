Hem bireyleri hem de şirketleri tehdit eden fidye yazılımlar, giderek daha da karmaşık hale geliyorlar. İçerisinde Microsoft'un da bulunduğu bir grup, şirketler ve organizasyonlar için büyük sorun haline gelebilen fidye yazılımlarla mücadele için bir ekip kurdu.

Sizlere aktardığımız siber saldırı haberlerinde sıkça bahsettiğimiz bir saldırı türü bulunuyor: fidye yazılım. Adından da anlaşılabileceği gibi bu saldırı türünde saldırganlar, verilerinizi çalıyor ve tahmin edebileceğiniz gibi verileriniz karşılığında fidye istiyorlar.

Hacker'lar, bu saldırı türünde verileriniz üzerinde tamamen kontrol sağlıyorlar. Verileri çalınan kullanıcılara şantaj yapılıyor. Verileri çalınan kişi, ödemeyi yapmazsa verilerinin silinmesi ya da sızdırılmasıyla tehdit ediliyor. İşte bu tür saldırılarla mücadele edilebilmesi için yeni bir ekip oluşturuldu.

Microsoft ve Citrix, hacker'larla mücadele için ekip oluşturdu

İçerisinde Microsoft, Citrix, McAfee gibi şirketlerin olduğu The Institute for Security and Technology, fidye yazılımlarla mücadele için bir ekip oluşturdu. Bu ekibin içerisinde uzmanlar, siber güvenlik şirketleri, teknoloji endüstrisinde yer alan şirketler ve kanun koyucular bulunuyor. Yani bu saldırılarla mücadele için gerekli olan neredeyse her alandan kişi ve kurum ekibin içerisinde yer alıyor.

Verilerin bir organizasyonun ya da bir şirketin neredeyse her şeyi olduğu ve bu saldırıların işletmeler için oldukça zararlı olabileceği ifade ediliyor. Saldırganlar, bu saldırı türünde şirketleri deyim yerindeyse avuçlarının içine alabiliyor ve fidyeyi ödemeye hazır hale getirebiliyorlar.

Bu ekibin içerisinde yer alanlar; fidye yazılımını, hacker'ların nasıl komutlar verdiğini ve sunucuları nasıl düzenlediklerini gözlemleyecekler. Ayrıca bu saldırıların önlenmesi için halka açık ya da özel olarak açıklamalarda bulunacaklar. Ekibin görevine önümüzdeki mart ya da nisan ayında başlaması bekleniyor. Ancak internet siteleri ocak ayından itibaren açık olacak.

Yayınlanan bir rapora göre 2020 senesi içerisinde fidye olarak yaklaşık 300 bin dolar toplandı. Bu miktar, 2019'a göre %500 daha fazla.