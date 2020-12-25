CoD: Black Ops Cold War Baş Tasarımcısının Hesabı Çalındı

Call of Duty: Black Ops Cold War oyuncusu olduğu tahmin edilen bir hacker, oyunun baş tasarımcısı Tony Flame'in Twitter hesabını ele geçirdi. Hacker, hesap kilitlenmeden önce oyuncuların en fazla tartıştığı sistem konusunda bir paylaşım yaptı.

13 Kasım 2020 tarihinde çıkış yapan Call of Duty: Black Ops Cold War, birçok çok oyunculu oyunda olan bir özellikle birlikte oyunculara açılmıştı. Bu özellik, oyuncuların kendileriyle aynı yetenek seviyesinde oyuncularla karşılaşmalarını sağlayan SBMM (Yetenek tabanlı oyun oluşturma) özelliğiydi.

Fakat yine her çok oyunculu oyunda olduğu gibi SBMM özelliği de Call of Duty: Black Ops Cold War oyuncularını ikiye ayırmıştı. Kimisi bu özelliği desteklerken kimisi desteklemiyordu. İşte özelliği desteklemeyen oyunculardan birisi, bugün oyunun baş tasarımcısı Tony Flame'in Twitter hesabını hackledi.

Oyunun baş tasarımcısının hesabından SBMM sitemi:

Tony Flame'in hesabını hackleyen oyuncu, Flame'in ağzından çeşitli paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlarda Discord kanalının ve Instagram sayfasının reklamı da yer alıyordu. Fakat Tweet'lerin en önemlisi oyuncunun SBMM sistemine olan sitemiydi. Oyuncu, Flame'in Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"SBMM'i kaldır Activision, yapmak için çok çalıştığım oyunu mahvediyorsun."

Hacklenen Twitter profilinden yapılan bu paylaşım şu anda 20 binden fazla Twitter kullanıcısı ve olası CoD: Black Ops Cold War oyuncusu tarafından beğenildi. Tabii Tweet'in altında SBMM tartışmaları da alevlendi. Oyuncular, SBMM konusunda birbirleriyle tartışmaya başladı.

Tüm bunlar olup biterken ne Treyarch'tan ne de Activision'dan bir açıklama geldi. Bunun yanı sıra Twitter, Tony Flame'in ele geçirilen hesabını kilitledi. Şirket, hesabın gerçek sahibine ulaştırılmasını sağlamak için henüz çalışma aşamasında. Bu olayın ardından SBMM tartışmalarının nereye varacağıysa bilinmiyor.