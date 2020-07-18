Microsoft Flight Simulator'da Oyun İçi Market Olacak

Önümüzdeki ay PC oyuncularıyla buluşacak olan Microsoft Flight Simulator'da oyun içi market olacağı açıklandı. Oyuncuların oyundan çıkmadan erişebileceği bu markette eklentiler satın alınabilecek.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft Flight Simulator'ın çıkış tarihi ve ülkemizdeki fiyatlarının belli olduğunu sizlere aktarmıştık. Oyunun oldukça büyük olacağı su götürmez bir gerçek ki oyunun fiziksel kopyası tam 10 DVD'den oluşacak.

Gerçek dünyadaki uçuş ve hava verilerini kullanmasıyla simülasyon sevenleri bir hayli etkileyecek gibi gözüken oyun, paylaşımlı dünya çok oyunculu sisteme de sahip olacak. Oyunun geliştiricisi Asobo Studios, bu sistemin yüz binlerce uçağı tek seferde kaldırabileceğini söylüyor.

Oyun içi mağaza

Oyunun sade halinin sunduğuyla yetinmeyen ve daha fazlasını isteyen oyuncular için uçaklara eklentilerin, havalimanlarının ve çok daha fazlasının satın alınabileceği bir market bulunacak.

Geliştirici ekip, markalarının modlama topluluklarının oldukça enerjik olduğunu dile getirdi. Oyun içerisindeki markette içerik üreticileri de eklentilerini satabilecek ancak bunu sadece onaylanmış üreticiler gerçekleştirebilecek. Üreticiler arasına kayıt olmak için herhangi bir ücretlendirme de bulunmuyor.

Microsoft, marketin üreticilerin içeriklerini satabilmesi için ve oyuncuların da oyundan çıkmadan satın alabilmesi için merkezileştirilmiş bir kanal olduğunu açıkladı. Mod geliştiricileri kendi fiyatlarını kendileri belirleyebilecek ve ayrıca onaylansınlar ya da onaylanmasınlar diğer siteler vasıtasıyla eklentilerini satabilecekler.

18 Ağustos tarihinde çıkacak olan oyun, ülkemizde 350 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Oyunun 'premium deluxe edition'ın fiyatı ise 725 TL olacak. Ancak satın alma fiyatını pahalı bulan oyuncular, Microsoft Flight Simulator'ı Game Pass üzerinden de oynayabilecekler.