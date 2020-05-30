Microsoft Haber'in ünlü haber sitesi MSN.com'daki çok sayıda editörün işten çıkarıldığı ve yerlerine yapay zekâ ile çalışan bir sistem getirildiği söyleniyor. İşten atılan 50 kişinin 'doğrudan çalışan' olmadığı belirtiliyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella her zaman için işçilerin yerine yapay zekânın (AI) kullanılmasındansa yapay zekânın da işçilerle birlikte kullanıldığı bir sistemi savunagelmişti. Bununla birlikte görünen o ki Microsoft her şeyi yapay zekânın yaptığı bir çözüm fırsatı eline geçtiği durumda da bunun seve seve uyguluyor.

BusinessInsider'da yer alan habere göre Microsoft Haber, MSN.com'daki onlarca editörü işten çıkardı. Microsoft Haber bunun yerine yapay zekâ tarafından çalıştırılan bir haber seçme sistemi kullanmaya başladı. ABD'de haber denince akla gelen en önemli internet sitelerinden olan MSN.com, 140 ülkeden 500 milyon kişiye ulaşılıyor. Yapay zekâ sistemi ile birlikte toplam 50 çalışanın işten çıkarıldığı söyleniyor. Bu çalışanların Microsoft'un doğrudan çalışanı olmadığı, Aquent ve MAQ Consulting gibi istihdam ajansları aracılığıyla çalıştığı belirtiliyor.

Yapay zekâ sistemi kaliteli olacak mı?

Öte yandan yapay zekâ haber birleştirme sisteminin önerdiği haberlerin kalitesine dair soru işaretleri bulunuyor. Örneğin bu sistemde sahte ve yanlış yönlendiren haberler kullanıcıların karşısına çıkabilir. Microsoft Haber, AI'ı içerikleri taramak ve böylece yeni olma, kategori, konu tipi, kanaat içeriği ve potansiyel popülarite gibi boyutları anlamak için kullandıklarını ve bunları editörlerine sunduklarını belirtiyor.

Microsoft Haber'in açıkladığına göre yapay zekâ algoritmaları içeriklere uygun fotoğrafları öneriyor ve sonrasında da editörler gün boyunca en çok okunan haberleri düzenleyip sergiliyor. Microsoft, şirket bünyesindeki 'insan faktörü'nden kurtulmaya çalışıyor zira bu çalışanlar şirkete saatlik 40 dolara mal oluyor.

BusinessInsider, bu hamlenin Microsoft Haber'e sahip olan Bing ekibinin işi olduğunu iddia ediyor. Bir Microsoft sözcüsü, kendi işletmelerini tüm diğer şirketler gibi düzenli olarak değerlendirdiklerini ve böylece zaman zaman bazı alanlarda yatırımların arttığını ve bazılarında da yeniden yapılandırma yaptıklarını söyledi. Sözcüye göre bu kararlar, devam eden koronavirüs salgınından kaynaklanmıyor.