Microsoft, Linux İçin Edge'i Sessiz Sedasız İlk Kez Gösterdi

Microsoft, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü yeni internet tarayıcısı Edge'in Linux sürümünü gayrı resmi olarak ilan etti. Bir konferans sırasında Microsoft Azure mühendisleri tarafından Linux'ta kullanılan Edge, tarayıcının Linux'a yaklaşmakta olduğunu göstermiş oldu.

Microsoft'un yenilediği Edge'in belki de en önemli özelliği, Chromium tabanlı oluşu. Yani bu internet tarayıcısı, Chrome ile aynı yazılım tabanı üzerinde bulunuyor ve pek çok özellikleri de ortak. Hatta Microsoft, bu internet tarayıcısını geliştirirken Chromium tabanına da onlarca yeni özellik de kazandırdı. Şirket şimdi ise tarayıcı sektöründeki eski günlerine dönmek için geliştirdiği Chromium tabanlı Edge'i, açık kaynaklı işletim sistemi çekirdeği Linux'a getirmeye hazırlanıyor.

Microsoft'un yeni internet tarayıcısı, Windows ve macOS platformlarında zaten mevcut. Şirket, bir süre önce yaptığı açıklamalarda ise pek çok kullanıcının tam puan verdiği bu işletim sisteminin Linux sürümü için de çalışmaları sürdürdüğünü açıklamıştı. Hatta Microsoft'a göre 2020 yılının sonunda tüm mobil ve masaüstü işletim sistemlerinde Chromium tabanlı Edge kullanılabilir olacak.

Yaşanan son gelişmeler, Edge'in Linux'a beklenenden daha erken geleceğini gösteriyor

Microsoft, bugün bir konferans düzenledi. Bu konferans sırasında Microsoft Azure mühendislerinin Linux'ta Edge kullandıkları fark edildi. Mühendisler, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak yaşanan bu olay, Linux için Edge'in gayrı resmi bir ilanı olarak kabul edildi. Ancak şu an için ne yazık ki bu internet tarayıcısının ne zaman kullanıma sunulacağı ve nasıl çalışacağı hakkında bir bilgi sahibi değiliz.

Linux'ta çalışan Chromium tabanlı Microsoft Edge

Linux için hazırlanan Chromium tabanlı Edge'in genel görünümüne yakından baktığımızda, tarayıcının Windows ve macOS'ta kullanılan Edge ile neredeyse tam olarak aynı olduğunu görüyoruz. Ancak tek bir görüntünün belirleyici olmadığını ifade etmek gerekiyor. Linux için geliştirilen Edge'in neler sunacağını görebilmek içinse bir süre daha beklemek zorundayız.