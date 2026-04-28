Microsoft - OpenAI Ortaklığında Yeni Dönem: Özel Anlaşmalar Sona Eriyor!

Microsoft ve OpenAI, yaptıkları yeni açıklama ile aralarındaki anlaşma doğrultusunda daha esnek ve çok taraflı bir yapıya geçiş yapacaklarını duyurdu.

Barış Bulut

Microsoft ile OpenAI arasındaki yıllardır süren “çok yakın ortaklık” görünüşe göre artık aynı sıkılıkta değil.

İki şirket, ilişkilerini yeniden düzenleyerek daha esnek ve çok taraflı bir yapıya geçeceğini açıkladı.

Yeni anlaşma nasıl olacak?

Yapılan yeni düzenlemeyle Microsoft’un OpenAI üzerindeki özel lisans hakları sona erdi. Yani Microsoft artık OpenAI teknolojilerinin tek ayrıcalıklı sahibi değil.

Buna karşılık Microsoft, OpenAI’ye yaptığı gelir paylaşımı ödemelerinden de kurtulmuş oldu. İki taraf bu yeni dönemi “uzun vadeli netlik” olarak tanımlıyor ama işin özünde tablo şu... Daha az bağlı, daha çok seçenekli bir ilişki.

Azure artık tek kapı değil

Microsoft, OpenAI’ın hâlâ ana bulut ortağı olmaya devam ediyor. Yani OpenAI ürünleri ilk olarak yine Azure üzerinde çalışacak.

Ama kritik bir değişiklik var. Eğer Azure kapasite olarak yetersiz kalırsa ya da ihtiyaçlara cevap vermezse, OpenAI artık başka bulut sağlayıcılarına da yönelebilecek. Kısacası Azure hâlâ “ilk durak”, ama artık “tek durak” değil.

2032’ye kadar lisans olacak ama tekel değil

Microsoft, OpenAI’ın modelleri ve ürünleri üzerindeki lisans hakkını 2032’ye kadar elinde tutuyor ancak bu hak artık özel değil.

OpenAI aynı anda farklı şirketlerle de çalışabilecek. Bu da yapay zekâ ekosisteminde rekabetin daha da artacağı anlamına geliyor. Öte yandan gelir paylaşımı düzeni 2030’a kadar devam edecek. Microsoft ise OpenAI’daki büyük yatırımcı konumunu koruyacak.

