Microsoft'un açtığı bir iş ilanı, şirketin en kısa sürede yapay zekâyı oyunlara dahil etme isteğini gösteriyor.

NVIDIA, Inworld AI ile ortaklık yaparak geçtiğimiz haftalarda ACE’i karşımıza çıkarmıştı. Aradan geçen onca zamanın ardından ilk kez canlı bir demo’sunu görme şansına eriştiğimiz bu teknolojiyle, bir dedektiflik macerasının ortasına atılmış, NPC’leri sorguluyorduk. Üstelik mikrofon yoluyla onlarla konuşarak. Onlar da yapay zekâya sahip olduklarından her seferinde farklı cevaplar veriyorlardı.

Bunun hemen ardından Ubisoft’tan da benzer bir hamle gördük. Neo NPC diye isimlendirilen karakterleri farklı demo’lara yerleştiren şirket, bu karakterlerle sanki karşınızda gerçek biri varmış gibi konuşmanızı sağlıyordu. Zaten yapay zekâ dendiği an bütün şirketler her şeyini ortaya koyarken şimdi, bu trene Microsoft da katılacak gibi görünüyor.

Gaming AI adı altında bir yönetici için iş ilanı açıldı.

Söz konusu rol için uygun adayın; oyunculuğun ihtiyaçlarını karşılayacak derin öğrenme modellerini geliştiren bir ekibe liderlik edecek, tutkulu bir yönetici olduğu belirtiliyor. Söz konusu yönetici, farklı stüdyolardan ve platformlardan takımları birbirine bağlayacak, yapay zekâ ve makine öğrenmesindeki gelişmelerle yeni oyun deneyimlerinin yaratılmasında rol alacak ve bu sayede yeni platformların ve deneyimlerin elde edilmesine yardımcı olacak.

Sadece bu ilana bakarak bile şirketin, gelecekteki oyunlara yapay zekâyı dahil etmek istediğini görmek mümkün. İş ilanında bunun nasıl gerçekleşeceği tam olarak belirtilmemiş olsa da şirketin, NVIDIA ve Ubisoft gibi yapay zekâlı NPC’ler üzerine gideceği tahmin ediliyor.

Söz konusu ilan, farklı stüdyoların bu işe dahil olacağına dikkat çekiyor. Activision Blizzard ve Bethesda gibi şirketleri düşündüğümüzde bu durum oldukça heyecan verici. Siz ne düşünüyorsunuz?