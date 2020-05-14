Microsoft, Windows 10 versiyon 2004 güncellemesiyle birlikte PC üreticileri için minimum donanım gereksinimini açıkladı. Yeni üretilen bilgisayarlar bundan böyle 32 bit işletim sistemiyle ön yüklü gelemeyecek.

Microsoft, artık kullanıcıları tamamen Windows 10'un 64 bit sürümlerine geçirmek için daha kararlı adımlar atmaya başladı. Yazılım devi donanım üreticileri ve geliştiriciler, Windows 10 versiyon 2004'ten itibaren yeni bilgisayarlarda işletim sisteminin 32 bit versiyonunu kullanamayacak.

Aslında yapılan değişiklik halihazırda 32 bit işletim sistemi yüklü olan bilgisayarları etkilemeyecek. Ayrıca Microsoft, 32 bitlik yapıları sunmaya devam edecek. Yani bu, Windows 10'un 32 bitlik kopyasını ayrı olarak satın alabileceğiniz anlamına geliyor. Ancak 32 bit Windows 10 artık yonga üreticileri tarafından desteklenmeyecek ve bu cihazlar ortadan kalkacak.

Windows 10 32 bit versiyonlu bilgisayarlar tarih oluyor

Microsoft'un Windows 10 için yayınladığı 'minimum donanım gereksinimleri' yazısına göre PC üreticileri, Windows 10 version 1703 ve sonrası için tasarlanan ürünlerinde işletim sisteminin 32 bit sürümlerini kullanamayacak. Zaten günümüzde 32 bit işletim sistemleri için özel desteğe sahip yongaların kullanılabilirliği son derece sınırlı hale gelmeye başladı.

Artık 32 bit platformlar olarak işlev gören x86 tabanlı bilgisayarlar için üretilen işlemci kalmadı. Piyasaya sürülen tüm yeni tüm platformlar zaten 64 bit işletim sistemlerini destekliyor. Buna ek olarak Microsoft, 32 bit Windows 10 kullanan bilgisayarlara bir süre daha yeni sürüm desteği sağlamaya devam edecek.

Eğer 32 bit bir bilgisayarınız varsa endişelenecek bir durum yok ve muhtemelen uzun bir süre daha olmayacak. Ancak Microsoft'un yaptığı bu değişiklikle birlikte bir sonraki bilgisayarınız 32 bit Windows 10 ile gelmeyeceğini söyleyebiliriz.