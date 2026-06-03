Microsoft, OpenClaw tabanlı yapay zekâ kişisel asistanı Scout'ı resmen tanıttı.

Microsoft, her yıl düzenlediği Build isimli geliştirici konferansının 2026 ayağını dün resmen gerçekleştirdi. Etkinlik, şirketin birçok duyurusuna ev sahipliği yaparken ana odak yapay zekâydı. Kendi yapay zekâ modelleri başta olmak üzere birçok yeni ürün duyuruldu.

Bunlardan biri de Scout ismi verilen yeni yapay zekâ kişisel asistanıydı. OpenClaw üzerine inşa edilen Scout, Microsoft’un kullanıcılarına sunduğu ilk gerçek kişisel asistanı olarak nitelendirildi.

Scout, gerçek bir kişisel asistan gibi çalışacak

Scout, OpenClaw’un gücünü ve esnekliğini Microsoft 365 ekosistemine getirecek. Sürekli aktfi olan ve kullanıcıyla birlikte çalışabilen bir asistan olduğunu söyleyebiliriz. Kendi kimliğine de sahip olacak ve kullanıcılar, Scout’a bir isim verebilecek. Asistanın ihtiyaçlarınıza aktif olarak uyum sağlayacağını da eklemek gerek. Sizinle birlikte çalıştıkça ve geri bildirimlerinizi dinledikçe daha yetenekli hâle geliyor, daha fazla yetki kazanıyor, sizi daha iyi anlıyor.

Bulut tabanlı olsa da masaüstü ve web tarayıcıda çalışabilecek. Böylece e-posta, takvim ve diğer sistemlere kolayca bağlanabilecek. Takvim yönetimi, toplantı gündemi taslağı gibi önden hazırlanmış özelliklerle gelecek ancak asıl değeri kullanıcıyla birlikte çalışarak geliştirdiği becerilerle görülecek. Yani sizin davranışlarınızı öğrendikçe tam bir kişisel asistana dönüşüp her konuda yardımcı olabilecek. Örneğin kullandığınız yollardaki trafik durumunu öğrenip bir toplantı veya randevu için çıkmanız gereken en iyi zamanı belirleyebilecek. Yani gerçek hayattaki bir asistan gibi görev görecek.

Scout heyecan verici olsa da Microsoft en başta geniş çapta kullanıma sunmuyor. Yalnızca Frontier programı aracılığıyla sunulacak ve ABD’deki GitHub Copilot aboneleri tarafından erişilebilir olacak.