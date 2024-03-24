Microsoft'tan bir Insider olduğu söylenen kişinin iddialarına göre şirket, el konsolu konusunda çalışmalar yapıyor. Fakat pazara girip girmeyeceği belli değil.

PlayStation Portal’ın çıkışı, özellikle de evinde vakit geçiremeyen ve sürekli seyahat hâlinde olan kişileri heyecanlandırdı desek yanlış olmaz. Fakat kendisine el konsolu demekle dememek arasında kalanların da sayısı bir hayli fazla. Bunun sebebi de cihazın tek başına bir konsol olmaması, onun yerine hâlihazırda satın almış olduğunuz PlayStation 5’e bağlanıyor olması.

Onun yerine Asus ROG Ally, MSI Claw, Steam Deck ve Lenovo Legion Go gibi cihazlar, oyuncuların asıl aradığı kan olmayı başardı.. Microsoft tarafında ise Xbox için benzer bir cihazın prototipi üzerinde çalışıldığı iddia ediliyor. Söz konusu iddiaya göre şirket, Windows işletim sistemine sahip bir Xbox el konsolunu önümüze sunabilir.

Bu da saydığımız rakiplere karşı avantajlı olacak demek.

Zira bu cihazlar Windows işletim sistemi kullanıyor olsalar da Microsoft’un kendi konsoluna belli başlı optimizasyonlar ve avantajlar katacağı kesin. Söylenene göre Microsoft, sağlam bir el konsolunu kullanıcılara sunabilmek için farklı prototipler üzerinde çalışıyor. Fakat ürünü çıkarıp çıkarmayacağı kesin değil. O noktada prototipin ne kadar verimli olduğuna ve ne kadar potansiyel sunduğuna bakılacağı söyleniyor.

Güncel olarak yukarıda saydığımı el konsolları, sırf Windows işletim sistemine sahip olmaları yüzünden bile problemlerle karşılaşmıştı. Bu konuda Windows’un nasıl çalıştığını en ince ayrıntısına kadar bilen Microsoft, pazara avantajlı bir giriş yapabilir. Fakat henüz prototip konusu bile iddiayla sınırlı olduğundan, şirket söz konusu pazara hiç giriş yapmayabilir de. Fakat bir yandan da bu el konsollarını Xbox Game Pass’le pazarlama gibi farklı yollar da Microsoft’a göz kırpıyor. Net bilgiler çıktıkça size ulaştıracağız. Sizce Microsoft bu pazara girmeli mi?

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