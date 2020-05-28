Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim yöntemlerine bağlı olarak Microsoft, hazırlamış olduğu çalışma trendi endeksinin ilkini açıkladı. Teams ile dünya genelinde bir gün içinde yapılan görüşme süresi 2,7 milyar dakikaya çıkarak, önceki aya göre yüzde 200'lük rekor bir artış yaşandı.

Microsoft, çalışma hayatının dünyada nasıl dönüştüğünü gösteren “Çalışma Trendleri Endeksinin" ilki yayımlandı. Pandemi sürecinde hızla değişen iş yaşamının dinamiklerini doğru okumak ve verimli yöntemlerle geleceğe ışık tutmak için hazırlanan endeks; toplantılar, e-postalar ve sohbetlerden gelen trilyonlarca sinyalin analiziyle, kişisel ve kurumsal veriler korunarak oluşturuldu.

“Uzaktan Çalışma Trendleri Raporu: Toplantılar” başlıklı çalışmaya göre, önceki ayın verileri analiz edildiğinde, dünya genelinde Teams uygulaması üzerinden bir günde yapılan görüşme miktarı rekor bir artışla 3 katına çıktı ve 900 milyondan 2,7 milyar dakikaya yükseldi. Teams, uzaktan eğitimde de verimli sonuçlar elde ederek, 175 ülkenin 183 bin bölgesinde aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Teams'te Görüntülü Toplantılar 10 Kat, Canlı Yayınlar 5 Kat Arttı

Görüntülü toplantıların önceki aylara göre 10 kat daha fazla tercih edilmeye başlandığı Teams'in en aktif kullanıldığı ülkelere bakıldığında, Norveç ve Hollanda'daki kullanıcıların yüzde 60'ının görüntülü toplantı tercih ettiği kaydedildi. Bu oranlar Avustralya'da yüzde 57, İtalya'da yüzde 53, Şili'de yüzde 52, İsviçre'de yüzde 51, İspanya'da yüzde 49 ve ABD'de %38 olarak belirtildi. Teams’te yapılan canlı yayınlar ise önceki aylara göre 5 kat arttı. Telefon ve tabletlerde de hizmet sunan Teams'in mobil kullanımı 4 katına çıktı. Teams’i mobilde en çok kullanan Hollanda, İtalya, İspanya ve Fransa oldu. Ayrıca, Teams’in Çin’deki kullanım oranı da ocak ayına göre 2 kat arttı.

Uygulamaya Yeni Özellikler Eklendi

Toplantı sırasında arka planı bulanıklaştırma özelliğine ek olarak, yine yapay zeka desteğiyle, örneğin yeni ve aydınlık bir ev ofisi ile arka planı değiştirmeyi sağlayan özellikler de Teams'e eklendi. Kullanıcılar, yakın zamanda kendi resimlerini de arka plan yapabilmeye başlayacak.

Bugünden itibaren tek tıklamayla toplantı katılımcılarının bir toplantıyı bitirebilme özelliği eklendi. Toplantı kontrol çubuğu seçeneklerindeki "toplantıyı sonlandır" seçeneğini toplantıyı düzenleyen kişi kullanabilecek. Yöneticiler ve özellikle öğretmenler, genellikle toplantılarına ve uzaktan derslere kimlerin katıldığını bilmek istediği için, Teams katılımcı listesini toplantı sonunda kullanıcıya raporlayacak.