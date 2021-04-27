Son dönemde birçok bulut sistemli uygulama ve yazılımda çökme meydana geliyor, bunlardan biri de bugün Microsoft Teams tarafında yaşandı.

Zaman zaman Google vb. servislerin tüm dünyada çöktüğü biliniyordu. Özellikle son dönemde uzaktan eğitim ve çalışma süreçlerinin süper kahramanı olarak görülen Microsoft Teams’in bugün sabah saatlerinde 2 saat boyunca çöktüğü belirtildi. Özellikle Avrupa ve Asya’daki kullanıcıların etkilendiği durum sonucunda Microsoft servislerde araştırma yaptığını belirtti.

Dünyanın birçok noktasında hissedilen bu kesinti de Teams’e web üzerinden bağlanmaya çalışan kullanıcılar 401 hatası alırken, uygulamada takım ve kanallar görülüp mesajlar iletilemedi. Microsoft tarafından alınan hatanın araştırılması ve servislerin neden çöktüğü belirlenmeye çalışılıyor ama Nisan ayı boyunca birçok sefer aslında bu kesintiler yaşandı.

Office 365 ve Microsoft Teams kesintilerinde artış yaşanıyor

Bugün yaşanan kesinti sadece Microsoft Teams özelinde yaşanıyor olsa da geçtiğimiz aylarda Office 365’de yaşanan kesintiler kurumsal firmaları oldukça yıpratmıştı. Geçtiğimiz ay 4 saatten fazla kesinti yaşanan Microsoft Teams’de bu ay da benzer sorunların yaşandığı raporlanıyor.

Azure ve Xbox Live üzerinde derin kesintiler yaşanmıyor ancak Teams’in çökmesi uzaktan çalışma döneminde ciddi sorunlar yaşatıyor. Microsoft’un bu konudaki araştırması hangi aşama da tamamlanır bilinmez ama Google ve Microsoft servislerinin çökmesi tüm dünyayı kökünden sarsabiliyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan Google servislerinin çökmesi nedeniyle Türkiye ve dünyada birçok internet sitesi 5 saati geçkin süre hizmet veremez hale gelmişti. Özellikle birçok ön yüz API yapısı Google servisleri üzerinden çalıştırılıyor. Durum böyle olunca bu denli büyük ve servis sağlayan firmalarda yaşanan kesintiler herkesi etkiler hale geliyor.

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