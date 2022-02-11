Kripto para dünyasının en değerli birimi olmaya devam eden Bitcoin, bu unvanını en azından görsel olarak çok kısa süreliğine başkasına kaptırdı. CoinGecko'da meydana gelen kısa süreli hata nedeniyle dünyanın en değerli birimi, 7 'septilyon' dolarlık piyasa değeriyle Relevant olarak gözüktü.

Kripto para yatırımcıları, geçtiğimiz haftalarda en popüler kripto para platformlarından CoinMarketCap’te yaşanan küçük bir hata nedeniyle bir anda trilyoner ve üzeri insanlara dönüşmüşlerdi. Kısa sürede giderilen bu hatanın ardından benzer bir hata da bugün, popüler takip platformlarından biri olan CoinGecko’da görüldü.

Bu sabah saat TSİ 10.20 sularında görülen hata, kripto para dünyasının lideri Bitcoin’in artık piyasa değeri açısından lider olmamasına neden oldu. Zira Relevant (REL) isimli kripto para biriminin piyasa değeri, çok kısa süreliğine 24 haneli sayı olan 7 septilyon dolar olarak gösterildi. Hata, kısa süre içinde düzeltildi.

Bitcoin'in tahtından olduğu o anlar

GoinGecko’nun kurucu ortağı ve CEO’su Bobby Ong, hatanın gerçekleştiği dakikalarda “Bazı token’ların değerini etkileyen bir aksaklık söz konusu. Bu sorunu kısa sürede halledeceğiz. Umarım bir daha bu tür sorunlarla karşılaşmayız.” açıklamasında bulundu. Öte yandan CoinGecko’da bir anda septilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan REL de olayla birlikte talep gördü ve değerinde %20’ye varan artış yaşadı.

Bu olay, Bitcoin’in ilk kez yanlışlıkla tahtından edildiği bir olay değildi. Geçtiğimiz haftalarda CoinMarketCap’te yaşanan hata nedeniyle Wrapped Bitcoin’in piyasa değeri de katrilyon dolarlara ulaşmış, Bitcoin’i tahtından etmişti. Bu hata da yine kısa sürede düzeltilmişti.