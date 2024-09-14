İnovasyonun ve teknolojinin devlerinden biri olan Microsoft, yaratıcı ve etkileyici reklam kampanyalarıyla da adından söz ettirmeyi başaran markalardan.
Peki, Microsoft’un reklamcılık tarihine damga vurmuş, milyonlarca kişiye ulaşarak marka algısını şekillendiren bu başarılı reklamlar hangileriydi? Haydi inceleyelim.
Bill Gates ve Steve Ballmer'ın Windows 98 reklamı ile başlayalım.
Microsoft'un Apple ve Samsung ile dalga geçtiği bu efsane reklam ile devam edelim.
Yine bir rakibe gönderme yaptığı, zekice tasarlanmış bir reklam:
Apple'ın "I'm a Mac" reklamlarına cevap niteliğindeki bu reklam da oldukça başarılı.
Danny Trejo'nun rol aldığı kısa film tadındaki bu reklam da ekran başına kitleyenlerden.
En etkileyici olan reklam ile ise listemizi bitirelim.
Sizin en beğendiğiniz reklam hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
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