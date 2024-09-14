Reklam dünyasında markaların yaratıcı dokunuşlarını görmek biz tüketiciler için bir hayli keyifli. Hele bir de bu reklamlar yaratıcılığı ve yenilikçiliği ile adından söz ettiren bir markaya aitse… Bu içerikte, Microsoft’un en başarılı reklamlarını derleyeceğiz.

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