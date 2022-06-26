Microsoft Uyarıyor: Rusya’nın Siber Saldırıları Artabilir

Teknoloji devi ve Rusya’ya Ukrayna ile savaşı sebebiyle ambargo uygulayan şirketlerden biri olan Microsoft, başta ABD ve Polonya olmak üzere Ukrayna’yı destekleyen ülkelere karşı Rusya’nın siber saldırılarının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş hâli hâlâ resmî olarak bitmiş değil. Bildiğiniz gibi birçok şirket ve hatta ülke, Rusya’ya bu eylemlerinden dolayı ambargo uygulamakta ve Microsoft da bunlardan biri.

Yazılım devi Microsoft'un yeni bir açıklamasına göre Rus istihbarat teşkilatları, Ukrayna’ya destek olan ülkelere yönelik siber saldırılarının sıklığını önemli ölçüde artırdı. Gelin Microsoft’un açıklamalarının detaylarına beraber göz atalım.

Rus istihbarat teşkilatları, savaşla ilgili değerli bilgilere sızıyor

Microsoft’un açıklamasına göre Rus bilgisayar korsanları artık yalnızca hükümet sistemlerini değil düşünce kuruluşlarını, işletmeleri ve yardım grupları gibi savaşla ilgili değerli bilgilere sahip olabilecek diğer sektörleri de hedef alıyor.

Microsoft, Ukrayna dışında 42 ülkeden 100'den fazla kuruluş bu saldırılardan etkilendiğini belirtiyor. Bu faaliyetin %60'ından fazlasının NATO üyelerini kapsamasından dolayı ABD, Rus siber korsanların birincil hedefi. Rus bilgisayar korsanları, askeri ve insani yardımın çoğunu teslim etme merkezi olması nedeniyle Polonya'yı da hedef alıyor.

Microsoft, Rusya’nın siber saldırılarının %29'unda başarılı olduğunu ve bu başarılı saldırıların dörtte birinin bir kuruluşun ağlarından veri çalınmasıyla sonuçlandığını bildirdi. Microsoft kısa süre önce Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırdığı için yüzlerce çalışanını işten çıkardığını duyurmuştu ve ayrıca yakın zamanda ülkedeki kullanıcıların sunucularından Windows indirmesini engellemişti.

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