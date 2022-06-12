Metro 2033'ün Yazarı Rusya'nın Aranlar Listesine Alındı

Popüler oyun serisi Metro'nun uyarlandığı kitabın yazarı Dmitri Gluhovsky, memleketi Rusya'nın arananlar listesine alındı. Bunun sebebinin ise ünlü yazarın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirmesi olduğu belirtildi.

İlk olarak 2010 yılında piyasaya sürülen post apokaliptik türündeki Metro 2033, oyun dünyasının en sevilen yapımları arasında yer alıyor. Daha sonra Metro: Last Light ve Metro: Exodus isimli iki oyunu daha çıkan seri, nükleer bir saldırının ardından korkunç mutantlarla dolup taşan ve insanların metroda yaşamını sürdürmeye çalıştığı Moskova’da geçiyor ve Artyom isimli karakterin yaşadığı olayları konu ediniyor.

Tabii ki bu oyunun aynı isimli bir kitaptan uyarlandığını da belirtmeden geçmemek gerek. Oyunun geliştirilmesine de katkıda bulunan Dmitri Gluhovsky tarafından kaleme alınan roman, 2002 yılında piyasaya sürülmüştü ve büyük beğeni toplamıştı. Ancak şimdi gelen haberler, Gluhovsky’nin Rusya’da arananlar listesine alındığını ortaya koydu.

Gluhovsky, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini eleştirmesi nedeniyle listeye alındı

Metro 2033 dışında Metro 2034 ve Metro 2035 kitaplarının da yazarı olan Dmitri Gluhovsky, memleketi Rusya’nın işgalini alenen eleştirdikten sonra ülkenin arananlar listesine alındığını duyurdu. Açıklamalara göre 43 yaşındaki ünlü yazar, Vladimir Putin ve Rus silahlı kuvvetlerine karşı Instagram ve röportajlarda yaptığı yorumların ardından bu listeye alındı. Ancak Gluhovsky, buna rağmen savaşı durdurmak için çağrıda bulunmaya ve Rusya’nın kararına karşı çıkmaya devam edeceğini aktardı.

Ünlü yazarın Rus yetkililerin ilgisini ilk kez çekmediğini belirtmek gerek. Gluhovsky, daha önce de Rus hükümetinin ve Putin’in rakibi Alexei Navalny’nin hapse atılması ile ilgili açıklamalarda bulunarak bu kararı eleştirmişti.

Şu an Rusya dışında bulunan Gluhovsky’nin arananlar listesine alınması, eğer Rus yetkililer tarafından yakalanırsa yıllar boyunca hapiste kalmak gibi ciddi cezalarla karşı karşıya gelebileceği anlamına geliyor.