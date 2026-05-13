Microsoft, Windows Update üzeridnen dağıttığı hatalı sürücüleri artık buluttan geri alarak kurtaracak.

Microsoft, Windows Update üzerinden dağıtılan ve sistemlerde sorun çıkaran sürücüler için "Bulut Tabanlı Sürücü Kurtarma" (Cloud-Initiated Driver Recovery) özelliğini duyurdu.

Bu sistem sayesinde hatalı sürücüler kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak eski sürüme döndürülebilecek.

Manuel müdahale devri kapanıyor

Windows kullanıcılarının en büyük kâbuslarından biri, Windows Update üzerinden gelen bir sürücü güncellemesinin sistemi kararsız hâle getirmesi veya donanımların çalışmasını bozmasıdır. Bugüne kadar böyle bir senaryoda ya donanım üreticisinin yeni bir yama yayınlaması bekleniyor ya da kullanıcının teknik bilgiye başvurarak sürücüyü manuel olarak kaldırması gerekiyordu.

Microsoft'un yeni duyurduğu "Bulut Tabanlı Sürücü Kurtarma" özelliği, bu süreci tamamen otomatikleştirerek sorunlu sürücüleri bulut üzerinden verilen bir komutla eski, kararlı sürüme geri döndürmeyi hedefliyor.

Sistem nasıl işleyecek?

Yeni kurtarma süreci, Microsoft'un kendi "Driver Shiproom" değerlendirme aşamasında bir sürücünün kalite standartlarını karşılamadığını veya yaygın hatalara yol açtığını tespit etmesiyle tetiklenecek. Microsoft, sorunlu olduğu kesinleşen sürücü için bir geri çekme talebi oluşturacak ve bu talimat Windows Update kanalı üzerinden etkilenen cihazlara iletilecek.

Cihaz bu talimatı aldığında, onaylı bir yedek sürücü (genellikle bir önceki çalışan sürüm) varsa mevcut hatalı sürücüyü silecek ve yerine güvenli olanı yükleyecek. Eğer sistemde veya Windows Update üzerinde uygun bir yedek sürücü bulunamazsa, bu otomatik kurtarma işlemi o cihaz için gerçekleştirilmeyecek.

Bu özelliğin en dikkat çekici yanı, bilgisayarlara yeni bir ajan yazılım veya donanım üreticilerine ait ek bir araç yükleme zorunluluğu getirmemesi. Yani süreç tamamen mevcut Windows Update altyapısı üzerinden yürütülecek.