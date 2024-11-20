Mojang, Minecraft'ı gerçek hayata getirmek için dev tema parkı şirketi Merlin Entertainments ile ortaklık kurdu. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda Minecraft temalı parklar açılacak.

300 milyondan fazla satmayı başaran Mojang imzalı Minecraft, şüphesiz tarihin en başarılı oyunlarından biri. Hâliyel bu tarz dev bir oyunun hayran kitlesi de çok büyük. Şimdi gelen bilgiler, bu kitleyi çok sevindirecek bir gelişmenin yaşanacağını gösterdi.

Mojang Studios ve Merlin Entertainments, Minecraft’ı gerçek hayata getirmek için ortaklık kurdu. Bu kapsamda Minecraft evreninden esinlene tema parkları kurulacağı ifade edildi.

ABD ve Birleşik Krallık’ta inşa edilecek

Disney’den sonra dünyanın en büyük tema parkı şirketi olan ve LEGOLAND gibi parkları bünyesinde bulunduran Merlin Entertainments, parkların inşasını üstlenecek. Tesislerin ABD ve Birleşik Krallık’ta inşa edileceği ve 2026 ila 2027 arasında açılacağı da gelen bilgiler arasında. Hayranlar, oyunlardan aşina oldukları birçok şeye bu parklardan ulaşabilecek.

“Adventures Made Real” ismini alacak parklar, Minecraft’ın ikonik grafiklerine atıfta bulunan yapılar başta olmak üzere her şeyle parklarda karşılaşabilecekler. Oyundan ögeler içeren interaktif alanlar, geziler, hediyelik eşya mağazaları, restoranlar ve çok daha fazlası parka eklenecek. Şirketler, başta ABD ve Birleşik Krallık olsa da bu deneyimi dünya çapına yaymak istediklerini söylüyorlar.

Parkların dijital ortamlar için de bazı avantajları olacağı belirtilmiş. Ancak bunların ne olacağı tam olarak belli değil. Sadece Merlin Entertainment, parkta kullanıcıların özel oyun içi içeriklere ulaşabilmesini sağlayan bölgeler olacağını belirtiyor.

Parklar için paylaşılan video