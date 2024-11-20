Minecraft'tan uyarlanan "A Minecraft Movie"den ilk tam fragman paylaşıldı. İşte film hakkında tüm bilmeniz gerekenler.

Film uyarlaması gelen oyunların sayısı bir hayli artıyordu. Bu konuda en çok beklenen yapımlardan biri de tarihin en çok satan oyunu Minecraft’ın filmiydi. Oyunla aynı ismi taşıyan yapımdan birkaç ay önce ilk tanıtım fragmanı geldiğini görmüştük.

Şimdi ise bekleyenlerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Minecraft filminin ilk tam fragmanı resmen bizlerle buluştu. Fragman, tartışmalı bir yapım olacağa benzeyen filme detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor.

Minecraft filmi fragmanı

Minecraft filmi dublajlı fragman

Minecraft filmi konusu

Film, oyundan birçok tanıdık ögeyi bünyesinde barındıracak. Hikâyede, genç bir kız ve arkadaşlarının Overworld’ü kurtarmaya çalışmasını izleyeceğiz. Steve gibi ikonik karakterler de karşımıza çıkacak.

Minecraft filmi kadrosu

Filmin yönetmen koltuğunda Jared Hess yer alıyor. Oyuncular arasında ise Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Jemaine Clement, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon ve Danielle Brooks gibi ünlü isimler var.

Minecraft filmi çıkış tarihi

Minecraft filmi, 4 Nisan 2025 tarihinde sinemalarda vizyona girecek.