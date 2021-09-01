Moderna, BioNTech'in İki Katı Antikor Oluşturuyor

Belçika'da yapılan bir aşı araştırması, Moderna'nın antikor üretme miktarının BioNTech'in iki katı olduğunu ortaya koydu. Aradaki ciddin farkın, aşılardaki aktif bileşen miktarından kaynaklı olabileceği ifade ediliyor.

Bugüne dek sizlerle paylaştığımız koronavirüs aşı kıyaslama haberlerinde, daha çok Sinovac ve BioNTech özelinde hareket ediyorduk. Yapılan testler, BioNTech'in Sinovac'tan daha güçlü bir koronavirüs aşısı olduğunu gözler önüne seriyordu. Ancak yapılan yeni bir araştırma, BioNTech'ten daha güçlü olan bir koronavirüs aşısı olduğunu açığa çıkardı.

Belçika'da hizmet vermekte olan Ziekenhuis Oost-Limburg Hastanesi bünyesinde çalışan bir grup bilim insanı, Moderna'nın koronavirüs aşısı ile BioNTech'in koronavirüs aşısını oluşturduğu antikor miktarı açısından kıyasladı. 1.600 sağlık çalışanının aşı sonrası antikor miktarını ölçen araştırma, ikinci dozdan 6-8 hafta sonra Moderna'nın etkinliğinin daha yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

Moderna'nın antikor oluşturma miktarı, BioNTech'in iki katı

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, 1.600 sağlık çalışanının tümünün daha önce hastalığa yakalanmamış kişilerden oluştuğunu açıkladılar. Yapılan antikor ölçümlerine göre Moderna aşısını vurulan sağlık çalışanlarındaki antikor miktarı, ortalama olarak 2.881 birimdi. Aynı koşullarda BioNTech aşısı vurulan sağlık çalışanlarının antikor miktarı ise 1.108 birimdi. Yani Moderna'nın oluşturduğu antikor, BioNTech'in neredeyse iki katıydı. Peki bu kadar yüksek oranlı bir farkın nedeni ne?

Belçikalı bilim insanları, aşılarla ilgili yaptıkları çalışmaya ilişkin makaleyi Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayımladılar. Bu makalede değerlendirmede de bulunan bilim insanları, iki aşı arasında aktif bileşen miktarı açısından ciddi fark olduğunu, antikor oluşum miktarının bu noktada belirleyici olabileceğini açıkladılar. Zira Moderna'nın aşısındaki aktif bileşen 100 mikrogram, BioNTech'in aşısındaki aktif bileşen ise 30 mikrogram.