Moderna'nın Koronavirüs Aşısında Yeni Yan Etki Tespit Edildi

Avrupa İlaç Ajansı'nın tavsiye ettiği Moderna'nın koronavirüs aşısında ilginç bir yan etki tespit edildi. 30 binde 12 olsa da insanları rahatsız eden bu yan etki, genelde aşı bölgesinde yaşanan ve 10 santimetre çapı aşan kızarıklık, şişme ve kaşıntı olarak kendini gösteriyor.

1 yıldan uzun bir tüm dünyanın gerçeği haline gelen koronavirüs salgınıyla ilgili aşı çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda bilim insanları, mevcut koronavirüs aşılarının etkileri üzerinde araştırma yapmaya devam ederken, yeni aşılar üzerinde de çalışmalarını sürdürüyorlar. Konuyla ilgili gelen son haberlerse, Moderna isimli şirket tarafından geliştirilen koronavirüs aşısında ilginç bir yan etki olduğunu gözler önüne seriyor.

ABD merkezli şirket tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, büyük otoriterlerden onay aldı. Hatta Avrupa İlaç Ajansı, Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını tavsiye ediyor. Ancak bu aşıyı vurulan insanlarda bazı cilt sorunları yaşanıyor. Kızaran ve şişen kollar, aşıyı vuran kişileri rahatsız ediyor. Bu yan etki, kendi kendine geçiyor.

Yan etki, aşı vurulduktan sonraki bir hafta içinde kendini gösteriyor

Journal of Medicine'da yayımlanan bir makaleye göre Moderna aşısının neden olduğu kızaklık ve şişme, kimi zaman 10 santimetre çapı aşabiliyor. Aşının vurulduğu 30 bin kişinin 12'sinde bu etkilerin görüldüğünü söyleyen yetkililer, kızaklıkla birlikte ağrı ve müthiş bir kaşınma hissinin yaşandığını ifade ediyorlar. Makaleye göre sadece 2 kişi, dirseğinden parmak uçlarına kadar bölgede kızarma ve şişme sorunu yaşamış. Diğerlerinin tamamı, aşının vurulduğu bölgede bu sorunla karşı karşıya gelmiş.

Moderna'nın koronavirüs aşısındaki yan etki, aşının ilk dozunu olduktan sonraki 1 hafta içerisinde kendini gösteriyor. Yaklaşık 4 5 gün içerisinde de tamamen geçen cilt problemi, ikinci dozun yapıldığı insanlarda tekrardan ortaya çıkabiliyor. Ancak bu kez de şiddet oranı değişmiş. Uzmanlar, üç kişinin tıpkı birinci dozdaki gibi sorun yaşadığını söylerken, üç kişininse nispeten daha az şiddetli atlattığını söylüyor. Diğer altı kişide ise böyle bir sorun yaşanmamış ya da yaşansa bile önemsenmeyecek seviyedeymiş. Bilim insanları, bunun hayati bir şey olmadığını, aşının ikinci dozu için de herhangi bir sorun teşkil etmediğini beyan ediyorlar.

Aşı bölgesinde görülen yan etki, işte böyle görünüyor