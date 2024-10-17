Peru’nun Kutsal Vadi’si, büyüleyici manzaraları ve tarihi kalıntılarıyla adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Burada bir de dikkat çekici bir nokta var: Moray Kalıntıları.

İnkalardan günümüze gelen bu benzersiz yapı, antik bir amfitiyatroyu andırsa da aslında çok farklı bir sebeple inşa edilmiş.

Üstelik bölgenin mühendislik harikasını ortaya çıkarıyor.

Moray kalıntıları, Cusco şehrinin hemen dışındaki Kutsal Vadi bölgesinde, deniz seviyesinden 3.500 metre yükseklikteki bir platoda yer alıyor.

İnka döneminde önemli bir merkez olan Cusco’ya yalnızca 50 km mesafede bulunan bu kalıntılar, İnka halkının yaşam tarzının ve geçim kaynaklarının izlerini taşıyor. Yapının tam olarak neden inşa edildiği konusunda net bir bulgu olmasa da birkaç teori mevcut.

İnkaların yazılı bir dilinin olmaması da bu kalıntıların tarih boyunca birçok efsane ve gizemle ilişkilendiriliyor.

Yapı, üç grup dairesel terastan oluşuyor ve her biri birbirini çevreliyor.

En yüksek terastan en alçağına kadar olan kot farkı 150 metreyi buluyor. Dairelerin en geniş olanı 180 metre çapında ve merdivenlerle birbirine bağlanmış durumda. Bu teraslar, Moray’ın doğal bir amfitiyatro görünümüne bürünmesini sağlıyor.

Moray Kalıntıları'nın en etkileyici özelliklerinden biri ise su yönetimi sistemi. Şiddetli yağmurlar sırasında bile bu teraslar, kontrollü bir şekilde sulanıyor; su bir terastan diğerine akıyor, böylece alanı tamamen su basma durumu yaşanmıyor. Arkeologlar, İnka halkının bu alanda yer altı drenaj kanalları da inşa ettiğini düşünüyor.

Moray Kalıntıları, aynı zamanda tarımsal deneyler için de bir alan olarak kullanılmıştır.

Teraslama sistemi sayesinde yapılar arasında ortalama 12°C’ye kadar varan sıcaklık farklılıkları oluşuyor. Bu özellik, her terasta farklı iklim koşulları yaratarak çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine olanak tanımış olmalı. Araştırmalar, burada 20’den fazla farklı iklim tipinin oluşturulduğunu ve İnkaların bu farklılıkları kullanarak bitki seleksiyonu yaptığını doğrular vaziyette.

Bu deneysel tarım alanında dünya genelinde tüketilen birçok önemli tarım ürünü yetiştirilmiştir. Bu yüzden Moray Kalıntıları, İnka İmparatorluğu’nun farklı ekolojik kuşaklarındaki iklim koşullarını yansıtması bakımından büyük bir öneme sahip.

Günümüzde Moray kalıntıları, iklim değişikliği gibi çevresel faktörlerden olumsuz etkileniyor.

Yapının altındaki zemin, yağmur sularının akışı nedeniyle aşınmış ve bu da yapının bazı bölümlerinin çökmesine neden olmuş. Orijinal yapının korunması için onarım ve restorasyon çalışmaları devam etse de uzmanlar bu çabaların yetersiz olduğu konusunda hemfikir.

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