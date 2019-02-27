Mortal Kombat 11'den Johnny Cage'in 'Enteresan' Fatality'si

Mortal Kombat 11'in dövüşçü kadrosu açıklanmaya devam ediyor. Son olarak Johnny Cage'in duyurusu yapıldı ve oynanış videoları da yayınlandı.

NetherRealm Studios tarafından gerçekleştirilen 4 saatlik Mortal Kombat 11 yayını ile duyurulan yeni oyun sonrasında periyodik olarak oyunda yer alacak yeni karakterler de duyuruluyor. Son olarak oyunun kadrosuna eklenen karakterlerden biri de Johnny Cage oldu.

İlk Mortal Kombat'tan beri oyunun ikonik karakterlerinden biri olan Johnny Cage'in oyunda yer alacağı resmen duyuruldu. Yayınlanan videoda Cage'in Hollywood kültüründen geldiği çok net görülebiliyor. Cage'in hem giriş animasyonları hem de kendisine özel olarak fatality hareketi fazlasıyla ilgi çekici.

Dilerseniz vakit kaybetmeden yayınlanan oynanış videosuna göz atalım. Oyun 23 Nisan'da yayınlanacak ve PS4, Xbox One ve PC platformlarında oyuncularla buluşacak.