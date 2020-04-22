Motorola; Edge+ ile birlikte üst düzey akıllı telefon rekabetine geri dönüyor. Güçlü özellikleriyle birçok teknoloji tutkununun ilgisini çekmeyi başaran cihazın fiyatı da ilgi çekici. Gelin Motorola Edge+'a daha yakından bakalım.

Lenovo'nun bünyesindeki Motorola, üst düzey akıllı telefon pazarına geri dönüyor. Şirket, yeni amiral gemisi olacak olan telefonu Edge+'ı duyurdu. Motorola Edge+, bu senenin Android amiral gemisi telefonlarında olan tüm güncel donanımlarla birlikte geliyor.

Yeni Edge+, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Full HD+ OLED ekranıyla iddialı görünüyor. Cihazın içine göz atarsak Qualcomm Snapdragon 865 işlemci bizleri karşılıyor. Bu da demek oluyor ki cihaz, 5G bağlantısını destekliyor. Cihazın sundukları bunlarla sınırlı değil.

Motorola Edge+ nasıl bir telefon?

12 GB LPDDR5 RAM'e sahip telefon, UFS 3.0'la birlikte 256 GB depolama alanını kullanıcılara sunmuş durumda. Arka tarafta, 108 MP ana kamerayla birlikte f/1,8 diyafram açıklığı ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

117 derece görüş açısına ve f/2,2 diyafram açıklığına sahip 16 MP ultra geniş açılı sensör de bu kurulumun bir parçası. Son olarak f/2,4 diyafram açıklığına sahip 8 MP telefoto sensörü, 3x optik yakınlaştırmayla birlikte arka tarafta yerini almış. Ön kameradaysa tek bir 25 MP kamera tercih edilmiş.

Batarya göz önüne alındığında kullanıcılara uzun kullanım ömrü sunan 5.000 mAh'lik bir batarya telefona eklenmiş. Batarya, 18 W hızlı kablolu şarj, 15 W kablosuz şarj ve 5 W kablosuz güç paylaşımını destekliyor. Bunlarla birlikte telefon; parmak izi okuyucusuna ve 2020 yılında üst düzey telefonlarda görmeye pek alışık olmadığımız 3,5 mm kulaklık girişine sahip.

Motorola, Verizon ile anlaşması gereği bu cihazı operatör anlaşmalı şekilde piyasaya sürecek olsa da cihazın bir de normal versiyonunun piyasaya sürülmesi planlıyor. Bu cihaz da Edge+ ile aynı ekrana sahip olacak ve Snapdragon 765 işlemci, 128 GB depolama, 4 GB RAM, 5G bağlantı desteği, üçlü kamera kurulumu (64 MP, 16 MP, 8 MP), güç paylaşımı, 4.500 mAh batarya gibi özelliklerle birlikte gelecek.

Motorola Edge+ Özellikleri:

Ekran: 6,7 inç Full HD+ OLED

6,7 inç Full HD+ OLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 108 MP + 16 MP + 8 MP

108 MP + 16 MP + 8 MP Ön Kamera: 25 MP

25 MP Batarya: 18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh

18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh Bağlantı : 5G

: 5G İşletim Sistemi: Android 10.0

Android 10.0 Renkler: Smoky Sangria ve Thunder Grey

Smoky Sangria ve Thunder Grey Boyutlar: Açıklanmadı

Açıklanmadı Ağırlık: Açıklanmadı

Motorola Edge+ fiyatı:

Cihazın Verizon anlaşmalı olarak 1.000 dolar (vergisiz yaklaşık 7.000 TL) fiyatla piyasaya sürüleceğini açıklayan Motorola, standart sürümün fiyatı hakkında bilgi vermedi. Verizon'ın ülkemizde faaliyet göstermediği düşünülünce bu versiyonun Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.