Motorola'nın Snapdragon 888 amiral gemisi işlemcisini kullanacak olan telefonunun kısa süre içerisinde çıkacağı iddia edildi. Bu iddianın sebebi ise şirket yöneticisinin Weibo üzerinden paylaştığı bir fotoğraf oldu.

Qualcomm, mobil cihazlar için geliştirdiği son amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888'i tanıtırken bu işlemciyi kullanacak şirketleri de açıklamıştı. Bu şirketler arasında Motorola da bulunuyordu.

Phone Arena'da yer alan habere göre Motorola'nın bu telefonu çıkmaya oldukça yakın. Böyle bir söylentinin ortaya çıkmasının sebebi ise Lenovo'nun yöneticisi Chen Jin'in Weibo'da yaptığı paylaşım. Chen Jin'in paylaştığı fotoğrafta yeni bir Motorola telefonunun kutusu bulunuyor.

Motorola'nın Snapdragon 888 işlemcili telefonu, yakında çıkabilir

Belli bir süredir amiral gemisi segmentindeki yarışa dâhil olmayan Motorola, bu sene nisan ayında çıkardığı Motorola Edge+ ile tekrar bu alanda boy göstermişti. Motorola Edge+'ta 12 GB RAM, 256 GB dâhili depolama alanı ve Snapdragon 865 yonga seti bulunuyordu.

Snapdragon 888'den gücünü alacak olan Motorola'nın yeni cihazıyla ilgili şu an için ortaya çıkmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak tıpkı Motorola Edge+ gibi üst segment donanım özelliklerine sahip olması bekleniyor.

Snapdragon 800 serisi işlemci kullanacak bir Motorola telefonu daha bulunuyor

(Motorola Edge+)

Şirket içerisinde Nio olarak adlandırılan Moto G'nin 2021'in birinci çeyreğinde piyasa sürülmesi bekleniyor. Tıpkı Motorola Edge+ gibi Snapdragon 865'ten gücünü alması beklenen cihazın 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olacağı tahmin ediliyor.

Telefonun ekranının 105 Hz tazeleme oranına sahip olacağı ancak tazeleme oranlarının 24 ya da 30'un katları şeklinde ilerlemesi sebebiyle 90 Hz'e sabitleneceği ifade ediliyor. Ayrıca 6,7 inçlik bir ekranla gelecek olan telefonun 2520 x 1080 çözünürlüğe ve 5.000 mAh bataryaya sahip olacağı belirtiliyor.

Cihazın arka tarafında 3 adet kameranın konumlandırılması bekleniyor. Bu kameralar 64 MP ana sensör, 16 MP ultra geniş açılı sensör ve 2 MP derinlik sensörü olacak. Telefonun ön tarafında ise bir tanesi 16 MP, diğeri 8 MP olmak üzere iki kamera bulunacak. İşletim sistemi tarafında ise Android 11 ile birlikte gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.