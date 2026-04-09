MOVA, Türkiye Lansmanını Yaptı: Robot Süpürgeden Akıllı Kedi Tuvaletine Kadar Yok Yok!

MOVA, İstanbul’da düzenlediği lansmanla Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Robot süpürgeler, saç bakım cihazları ve evcil hayvan ürünleriyle dikkat çeken marka, doğrudan satış modeli ve iddialı teknolojileriyle kısa sürede adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Akıllı ev teknolojileri artık hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda. İşte tam da bu noktada sahneye çıkan MOVA, Türkiye’deki kullanıcılarla doğrudan buluşarak sadece ürün değil, komple bir akıllı yaşam ekosistemi sunmayı vadediyor.

Etkinlikte sergilenen ürünler arasında robot süpürgelerden saç şekillendiricilere, hatta akıllı kedi tuvaletine kadar uzanan geniş bir yelpaze vardı. Katılımcılar, markanın yapay zekâ destekli teknolojilerini birebir deneyimleme şansı yakaladı.

30.000Pa Gücündeki Robot Süpürge Dikkat Çekti

Lansmanın en çok konuşulan ürünlerinden biri MOVA Mobius 60 oldu. 30.000Pa gibi oldukça yüksek bir emiş gücüne sahip olan cihaz, MopSwap™ sistemi sayesinde farklı zeminlere göre temizlik modunu otomatik ayarlayabiliyor.

Bunun yanında tanıtılan Z60 Ultra Roller Complete modeli de boş geçilmemiş. 28.000Pa emiş gücü, gelişmiş paspaslama teknolojisi ve engel aşma özellikleriyle evin içinde “takılmadan” temizlik yapabiliyor. Kısacası MOVA, robot süpürge tarafında epey iddialı geliyor.

Islak-Kuru Süpürgelerde de İddialı: X4 Mix

Sadece robot süpürgeler yok. MOVA X4 Mix, hem ıslak hem kuru temizlik yapabilen yapısıyla dikkat çekiyor. Üstelik cihaz, kir seviyesini anlık analiz ederek su ve deterjan oranını otomatik ayarlıyor.

Daha da ilginci, kendi kendini temizleyebiliyor. 100°C sıcak suyla temizleme ve 90°C sıcak hava ile kurutma gibi özellikler, hijyen tarafında çıtayı yukarı taşıyor.

Dyson’a Rakip Olabilir mi? Saç Bakım Ürünleri de Tanıtıldı

MOVA, kişisel bakım tarafını da boş geçmemiş. Aero-C saç bakım cihazı, güçlü hava akışıyla hızlı kurutma ve şekillendirme sunarken; Master 10 ise farklı başlıklarıyla saç şekillendirme deneyimini daha esnek hâle getiriyor.

Özellikle Master 10’un sunduğu hassas sıcaklık kontrolü ve kalıcı bukle vaadi, “Dyson’a alternatif mi geliyor?” sorusunu akıllara getiriyor.

Akıllı Kedi Tuvaleti Bile Var!

Evet, yanlış okumadınız. MOVA’nın ürün gamında akıllı kedi tuvaleti de var. LB10 Prime, otomatik temizleme ve çift hazneli koku kontrol sistemiyle evcil hayvan sahiplerine ciddi bir konfor sunmayı hedefliyor.

Bunun yanında akıllı mama makinesi ve su pınarı gibi ürünler de ekosistemin bir parçası. Hatta lansmana özel kampanyalarla bu ürünlerde indirim ve taksit fırsatları sunuluyor.

Tüm Cihazlar Tek Uygulamada Toplanıyor

MOVA’nın en kritik hamlelerinden biri de MOVA Home uygulaması. Bu uygulama sayesinde tüm cihazları tek bir yerden kontrol edebiliyor, aksesuar satın alabiliyor ve destek alabiliyorsunuz.

Üstelik marka, Türkiye’de doğrudan satış modeli ve robot süpürgelerde sunduğu 3 yıl garanti ile rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.