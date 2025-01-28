Donald Trump, ABD'de TikTok'u satın almak isteyenler arasında Microsoft'un da bulunduğunu açıkladı.

TikTok’un ByteDance’ten farklı bir şirkete satılmasını gerektiren ABD yasağı, yeni başkan Donald Trump tarafından 75 gün daha ertelenmişti. Platformun satılıp satılmayacağı, satılırsa da kim tarafından alınacağı merak ediliyordu.

Bugün direkt olarak Trump’ın kendisinden konuya ilişkin açıklama geldi. ABD Başkanı, sosyal medya devini Microsoft’un almak istediğini aktardı.

TikTok'u satın almak için çok büyük ilgi var

Trump’a göre TikTok’u ABD’de satın almak için şirketlerden çok büyük bir ilgi var. Microsoft da bunun için teklif düşünenler arasında. Teklifin değerinin ne kadar olduğu konusunda ise bir bilgi yok. Microsoft’tan da konuya ilişkin bir açıklama gelmediğini belirtelim.

Bir süredir ülkede TikTok’un operasyonlarını satın almak isteyenler hakkında bilgiler geliyordu. Daha dün, yapay zekâ şirketi Perplexity AI’ın platform ile birleşmek için bir teklif sunduğu bildirilmişti.

Trump, yasağı ertelemesinin ardından TikTok’un bir kısmının ABD hükûmetine ait olabileceğini söylemişti. Bu durumda yarısı özel bir şirketin, diğer yarısı da hükûmetin olacaktı. Platformun nasıl bir yaklaşım sergileyeceğini bekleyip göreceğiz.