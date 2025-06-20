MUBI’nin sunduğu abonelik türleri, öğrenci indirimi, desteklenen cihaz sayısı ve ödeme yöntemleri gibi detaylar, sinemaseverler için oldukça cazip seçenekler sunuyor. Güncel abonelik ücretleri, deneme süresi, izleme sınırları ve içerik yelpazesine dair tüm bilgileri sizler için derledik. Klasik sinemanın unutulmaz yapımlarından, yeni nesil yönetmenlerin ses getiren filmlerine uzanan zengin arşiviyle MUBI hakkında merak edilen tüm detaylar!

Sinemayı sadece izlemek değil, hissetmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelen MUBI, her ay özenle seçilmiş filmleriyle sinema tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunuyor. Eğer sen de ana akımın dışına çıkan, ödüllü yapımları ve dünya sinemasının nadide örneklerini keşfetmek istiyorsan, MUBI tam sana göre. Bu içeriğimizde “MUBI aboneliği nasıl alınır?”, “öğrenci indiriminden kimler faydalanabilir?” ve “güncel abonelik ücretleri nedir?” gibi merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

Her gün değişen film arşivi, küratörlükle seçilen yapımlar ve özel sinema etkinlikleriyle fark yaratan MUBI, artık sadece bir yayın platformu değil, aynı zamanda bir sinema kültürü ağı. Peki MUBI’ye nasıl üye olunur, öğrenci indirimi ne kadar ve hangi cihazlardan izlenebilir? Tüm bu soruların cevaplarını güncel abonelik paketleriyle birlikte senin için derledik.

MUBI nedir?

MUBI, sinemayı yalnızca bir eğlence aracı değil, bir sanat biçimi olarak görenler için oluşturulmuş küresel bir film platformudur. Sadece yayın yapmakla kalmıyor; aynı zamanda film üretiyor, dağıtıyor ve seçilmiş yapımları izleyiciyle buluşturuyor.

Klasiklerden yeni nesil yönetmenlerin dikkat çeken işlerine kadar uzanan film arşivi, küratörler tarafından hazırlanıyor. MUBI'nin yaklaşımı, sadece evde değil sinema salonlarında da kendini gösteriyor. MUBI GO özelliği sayesinde bazı ülkelerdeki kullanıcılar, her hafta belirli bir filmi sinemada izlemek üzere bir bilet kazanabiliyor.

MUBI öğrenci üyeliği nedir?

MUBI, sinemaya gönül vermiş üniversite öğrencilerine özel bir üyelik seçeneği sunuyor. Standart abonelik ücretine göre yaklaşık yüzde 40 daha uygun fiyatla sunulan bu üyelik, ilk 30 gün boyunca tamamen ücretsiz olarak denenebiliyor. Deneme süresinin ardından ise indirimli aylık ücretle devam ediyor.

Üstelik öğrencilerin hangi bölümde okuduğu ya da hangi ülkede yaşadığı fark etmiyor. Dünya genelindeki tüm üniversite öğrencileri bu avantajdan faydalanabiliyor. Öğrenci üyeleri zaman zaman sadece onlara özel hazırlanan film listelerine, bültenlere ve çeşitli etkinlik ya da yarışmalara da erişim sağlayabiliyor.

MUBI'de öğrenci üyeliğinden kimler faydalanabilir?

MUBI’nin sunduğu öğrenci indirimi, resmi olarak bir üniversiteye kayıtlı tüm öğrenciler için geçerli. Yani lisans, yüksek lisans ya da doktora fark etmeksizin aktif öğrenci statüsünde olan herkes bu avantajdan yararlanabiliyor. Üyelik başvurusu sırasında, üniversite tarafından verilen geçerli bir öğrenci e-posta adresiyle kaydolunması yeterli.

MUBI'de ne tür filmler var?

MUBI, sinema seçkisini sadece sayıca değil, niteliğiyle de öne çıkarıyor. Platformda sanat sinemasından belgesellere, bağımsız yapımlardan Cannes ve Berlin gibi prestijli festivallerden ödüllerle dönmüş filmlere kadar geniş bir yelpaze sunuluyor.

Kült olmuş Hollywood klasiklerini de unutmayan MUBI, aynı zamanda deneysel kısa filmlere ve yükselen yönetmenlerin dikkat çeken işlerine de yer veriyor.

MUBI ücretsiz mi?

MUBI’yi denemek isteyenler için platform, yeni kullanıcılara 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunuyor. Bu süre boyunca MUBI’nin sunduğu tüm içeriklere sınırsız erişim mümkün. Deneme süresi sona erdiğinde sistem otomatik olarak seçilen abonelik planına geçiş yapıyor. Bu nedenle üyeliği sürdürmek istemeyenlerin, 7 gün dolmadan önce iptal işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

MUBI güncel üyelik fiyatları ne kadar?

Abonelik Ücret Deneme Süresi Standart/Aylık ₺169 7 gün ücretsiz Standart/Yıllık ₺1.500 7 gün ücretsiz Öğrenci ₺99/ay 30 gün ücretsiz

MUBI maksimum kaç ekranda izlenebiliyor?

Tek bir MUBI hesabıyla en fazla beş farklı cihaza giriş yapma imkânı sunuluyor. Aynı anda ise iki ayrı cihaz üzerinden film izlemek mümkün. Çoklu ekran özelliği, özellikle evde farklı odalarda ya da farklı kullanıcılarla içerik izlemek isteyenler için oldukça kullanışlı.

MUBI üyeliği için ödeme nasıl yapılır?

MUBI aboneliği için ödeme işlemleri için PayPal’ın yanı sıra American Express, MasterCard, Maestro ve VISA gibi yaygın kredi ve banka kartları kullanılabiliyor. VISA Electron hariç olmak üzere, çoğu VISA hesap kartı da kabul ediliyor. Ancak bazı ödeme yöntemlerinin her ülkede geçerli olmayabileceğini unutmamakta fayda var. Ödeme adımında, sistem bulunduğun ülkeye göre desteklenen seçenekleri otomatik olarak sunuyor.