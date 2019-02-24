Nokia 9 Pureview'in, Teknik Özellikleri Açıklandı

Yarın başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi öncesi, Nokia'nın Pureview modelinin teknik özellikleri açıklandı. Haberde fotoğrafları da bulunan cihazın tasarımının, daha önce tahminlerden yola çıkılarak hazırlanan modellerin aynısı olduğu göze çarptı.

Teknoloji dünyası heyecanla yarın Barcelona'da başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'ni beklerken büyük açılıştan kısa bir süre önce, Nokia 9 Pureview ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Cihazın teknik özelliklerinin yer aldığı bir listenin yayınlandığı haberde, aynı zamanda bu yeni modelin tasarımı da gözler önüne seriliyor.

Daha önce sosyal medyada bazı tahminler üzerine hazırlanan modellerin, neredeyse aynısı bir tasarıma sahip olacak olan Nokia 9 Pureview, 5 adet arka kameraya sahip olması ile dikkat çekiyor. Cİhazda, 12 MP + 12 MP + 16 MP+ 16 MP + 8 MP çözünürlüğe sahip olacak 5 ayrı kameranın yanı sıra, geniş açılı lensler ve derinlik lensleri yer alacak. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun yer alacağı Nokia 9 Pureview, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanını, Snapdragon 845 işlemci ile birlikte kullanıcılara sunacak. 8 mm gövde inceliğindeki cihaz, 4,150 mAh bataryası ile uzun bir pil ömrü sağlayacak.

Nokia'nın şimdiye kadar ürettiği en donanımlı telefon olacak olan Nokia 9 Pureview, fotoğraf konusunda olan iddiası ile merakla beklenen telefonlar arasında yer alıyor. 5.5 inç'lik QHD+ ekrana sahip olacak bu iddialı cihazın, aynı zamanda 5G teknolojisini de destekleyeceği söyleniyor.