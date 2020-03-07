NASA, Bir Asteroidin Dünya'nın Yakınından Geçeceğini Duyurdu

NASA, 29 Nisan’da Dünya’nın yakınından bir asteroidin geçeceğini duyurdu. Her ne kadar Dünya’nın yakınında geçeceği söylense de asteroidin gezegenimize en fazla 6,29 milyon kilometre yakınlıkta olacağı belirtildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Kaliforniya’da bulunan Dünya'ya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi (CNEOS), özellikle gezegenimize yaklaşan uzay nesnelerini tespit etme ve izleme konusunda görev alıyor. Diğer taraftan boyutu 1 kilometreden daha büyük asteroidlerin, Dünya için dramatik sonuçlar doğurabileceğine inanılıyor.

Hâl böyleyken 1,8 kilometre ila 4,1 kilometre çapındaki bir asteroidin, 29 Nisan'da Dünya'ya yaklaşacağı bilgisi CNEOS’un izleme listesinde yer aldı. Dünya’ya yaklaşacağı belirtilen söz konusu nesne, resmi ifadeyle 52768 (1998 OR2) olarak adlandırılıyor ve daha önce 12 Mart 2009 tarihinde Dünya’ya yaklaşmıştı.

Asteroid, Dünya için tehlike oluşturacak mı?

Nesne, saniyede yaklaşık 8,7 kilometre hızla hareket ediyor ancak paniğe kapılmayı gerektirecek bir durum yok zira nesne, Dünya'ya sadece 0,04205 astronomik birimlik bir mesafede olacak. Bir astronomik birim, yaklaşık 150 milyon kilometreye tekabül ediyor; yani kabaca Güneş ve gezegenimiz arasındaki mesafe de diyebiliriz. 1998 OR2'nin, 29 Nisan tarihinde bize 6,29 milyon kilometreden daha yakın olması pek mümkün görünmüyor.

NASA, on milyonlarca kilometre uzakta olsa bile bu tür gelişmeleri 'yakın' yanaşma olarak görüyor. Dünya’ya yakın nesneler (NEOs), NASA tarafından dikkatli bir şekilde izleniyor. ABD’nin Dünya’ya Yakın Nesnelere Hazırlık Stratejisi’nde tsunami veya diğer ikincil etkiler de dâhil olmak üzere bir kilometreye yakın ve daha büyük nesnelerin küresel ölçekte hasara neden olabileceği yer alıyor. Yine de belirtmek gerekirse 1998 OR2'nin gezegenimiz için bir tehdit oluşturmayacağı ifade edildi.

1998 OR2, Hawaii’deki Haleakala Gözlemevi gök bilimcileri tarafından keşfedildi. Nesne, potansiyel olarak tehlikeli asteroid şeklinde sınıflandırılıyor. Asteroidler hakkında konuşmak gerekirse bu nesneler; Güneş etrafında dönen, gezegen olmayan kayalık cisimleri olarak biliniyor. Bir taraftan bu cisimlerin, 10 metreden büyük çapa sahip olması gerektiği yönünde görüşler var. Diğer yandansa 1 kilometreden büyük olması gerektiği belirtiliyor. Görüldüğü üzere bu konuda bir görüş birliği bulunmuyor.