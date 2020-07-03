Bighorn Yangını’nın Etkilerini Gösteren Uydu Görüntüsü

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Arizona'da devam etmekte olan Bighorn Yangını'nın etkilerini gösteren bir uydu görüntüsü yayınladı. Paylaşılan görüntüde kırmızı renkler bitki örtüsünü, gri renkler ise yangından etkilenen yerleri gösteriyor.

NASA, Arizona’nın kuzeyinde şimşek çarpması sonucu ortaya çıkan ve uzun süre kontrol altına alınamayan Bighorn Yangını’nın etkilediği alanları gösteren çarpıcı bir görüntü paylaştı. Gelişmiş Uzay Tabanlı Termal Emisyon ve Yansıma Radyometresi (ASTER) ile 29 Haziran günü çekilen bu çarpıcı görüntü, yangının etkilediği alanların yalnızca bir kısmını gösteriyor.

Hem görünür ışık spektrumu hem de kızılötesi dalga boylarının fotoğraflarını çekebilen yüksek spektral çözünürlüklü bir görüntüleme sistemi kullanan ASTER, daha önceleri bilim insanlarının bulut oluşumu, buzul ilerlemeleri ve geri çekilmeleri ve hava kirliliği gibi konuları incelemesine yardımcı olmak için kullanılmıştı.

NASA’nın ASTER cihazıyla çekilen görüntü, yangının etkilediği bölgelerin bir kısmını ortaya koyuyor:

Arizona'nın kuzeyindeki Santa Catalina Dağları'nda devam etmekte olan yangının yıkıcı etkisini gösteren bu görüntüde; kırmızı alanlar bitki örtüsünü, gri alanlar ise yanmış olan alanları gösteriyor. NASA, paylaşılan görüntünün 33 x 48 kilometrelik bir alanı kapsadığını söylüyor.

5 Haziran günü şimşek çarpması sonucu ortaya çıkan Bighorn Yangını, bölgede kuru bitki örtüsünün hâkim olması nedeniyle kısa sürede yayılarak 48 kilometrekarelik bir alanı kapladı. Yangını kontrol altına alma çabaları bölgeye yerleştirilen 10 helikopter ve düzinelerce itfaiye aracıyla devam ederken, şimdiye kadar 800’den fazla itfaiyeci ve acil durum çalışanı yangına karşı mücadele verdi.

Açıklanan güncel verilere göre 2 Temmuz 2020 itibarıyla 118.710 dönümlük bir alana yayılan orman yangını nedeniyle bölgedeki 130 ile 150 arasındaki ev boşaltıldı. Arizona tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Bighorn Yangını, geçtiğimiz ay Arizona’da yaşanan üç büyük yangından sadece biriydi. Bölge, haziran ayı boyunca Bush Yangını ve Bringham Yangını ile hasar görmeye devam etti.