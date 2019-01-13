140 Metre Büyüklüğündeki Göktaşı Dünyaya Yaklaşacak

NASA, yaklaşık bir ay önce gözlemledikleri göktaşının, komzik skalaya göre dünyanın oldukça yakınından geçeceğini söyledi.

Kaliforniya merkezli Jet Propulsion Laboratory’deki NASA’lı bilim insanları, GMT (Greenwitch saat dilim) 2.18 itibariyle bir göktaşı gözlemledi. Bu göktaşı daha önce 12 Aralık 2018’de radarlar tarafından tespit edilmişti. NASA, uzay taşının yakın bir zamanda dünyaya çarpmasını beklemiyor fakat sadece büyüklüğü bile gözlemlemek için yeterli boyutta.

JPL’in tahminlerine göre AG3 adı verilen göktaşının boyutu 64 metreye 140 metre çapında. Göktaşının büyüklüğü Boeing 747 uçağının kanatlarının iki katı kadar. Göktaşının boyutunun 140 metre olması PHA (Potentially Hazardous Astreoids, Tehlike Potansiyelli Göktaşı) olarak sınıflandırılmasına sebep oldu.

Şu ana kadar bilinen en büyük göktaşı Apollo’ydu ve boyutu 7 km’ye yaklaşıyordu.

Göktaşları üzerine düzenlenen bir NASA raporuna göre:

“140 metreden daha büyük ‘Yakın Dünya Nesneleri’, tüm bölgelere veya kıtalara ciddi hasar verme potansiyeline sahiptir. Bu tür nesnelerin dünyaya çarpması 60 megatonluk bir TNT’ye eşit olacaktır ve bu şu ana kadar test edilen tüm nükleer testlerden daha büyük. Neyse ki, bu tarz nesneler çok yaygın değil ve tespiti dünyaya yakın küçük objelere göre daha kolay.”

AG3 göktaşının 4.9 milyon km ile dünyayı ıskalaması bekleniyor. NASA, AG3’ün 0.03303 astronomik birim kadar yaklaşacağını tahmin ediyor. Bir astronomik birim ise yaklaşık 149.6 milyon km, bu da Güneş ve Dünya arasındaki mesafeye denk geliyor.

İnsan ölçütlerine göre baktığımızda çok uzak mesafeler gibi gelse de kozmik skalada bu mesafe için oldukça yakın denebilir.