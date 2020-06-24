Gün Batımının Diğer Gezegenlerdeki Görüntüsü (Video)

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden bilim insanları, Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlerde gün batımının nasıl göründüğünü gösteren yeni bir animasyon hazırladılar. NASA’nın yayınladığı video, gezegenlere dışarıdan bakan bir gözün gün batımını nasıl göreceğini gösteriyor.

Dünya'da hepimiz gün batımının nasıl bir görüntü oluşturduğunu biliyoruz. Peki Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlerde gün batımının nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi?

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden bilim insanları, bu merakı gidermek için Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlerde gün batımının nasıl olacağını gösteren bir simülasyon hazırladılar ve simülasyonun sonuçlarını bir video olarak paylaştılar.

Mars, Uranüs, Venüs ve Titan’da gün batımı nasıl görünüyor?

Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde gezegen bilimcisi olarak çalışan Geronimo Villanueva, soğuk bir gezegen olan Uranüs’ün geleceği hakkında bir bilgisayar modelleme aracı oluştururken yanlışlıkla gün batımı simülasyonları oluşturdu. Villanueva’nın gün batımı simülasyonu, gezegenlerin atmosferinin kimyasal yapısını ortaya çıkarmak için yapılan ışık ölçümlerini kullanıyor.

Geronimo Villanueva, simülasyonun doğruluğunu test etmek için gün batımı hakkında bilgiler elde edilmiş diğer gezegenlerin gökyüzü renklerini simüle etti. Gün batımı sırasında Güneş ışığı, gezegene fazla eğik bir açı ile düşmeye başlar. Güneş ışığındaki fotonlar, bu düşüş sırasında kendi enerjilerine ve atmosferde bulunan molekül türlerine bağlı olarak farklı yönlere saçılır. Fotonlar farklı yönlere saçıldığından yani ışık, farklı yönlere kırıldığından gezegenin atmosferindeki kimyasal bileşime göre gün batımında farklı renkler oluşur.

Simülasyonu kullanarak ilk olarak Uranüs’ün gün batımını ortaya çıkaran Geronimo Villanueva, aynı modeli daha sonra Dünya, Venüs, Mars ve Satürn'ün uydusu olan Titan’a uyguladı. Sonuçta gezegenlerin ve Satürn'ün uydusuna dışarıdan bakan bir gözün gün batımını nasıl göreceğini gösteren bir animasyon ortaya çıktı. Animasyonda gezegenler ve Titan’ın önünde görülen beyaz nokta, Güneş’in gün batımı sırasındaki yerini temsil ediyor.

Bulutlu bir havaya sahip Dünya’da gerçekleşen gün batımı, Mars’ta da yaşanıyor. Mars’ta gün batımı kahverengimsi bir renkle başlayıp mavimsi bir renge dönüşüyor. Mars’ın atmosferinde bulunan toz parçacıkları gün batımının mavi renkte görünmesini sağlayacak şekilde Güneş ışığını dağıtıyor.

Geronimo Villanueva’nın oluşturduğu gün batımı simülasyonları Villanueva ve Goddard Uzay Uçuş Merkezi’ndeki meslektaşlarının Gezegen Spektrum Üreticisi isimli çevrimiçi bir aracın yeni bir özelliğidir. NASA'nın bilim insanları, bu çevrimiçi aracı kullanarak gezegenlerin atmosferleri ve yüzeylerininin hangi maddelerden oluştuğunu anlamak için ışığın gezegenlerin atmosferinde nasıl aktarıldığını belirliyorlar.

Dünya, Mars, Uranüs, Venüs ve Titan’da gün batımının görünüşünü gösteren animasyonun videosu: