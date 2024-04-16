Başımıza Taş Yağdı: NASA, Bir Evin Çatısına Düşüp Yere Kadar Delip Geçen Gizemli Nesnenin "Uzaydan" Geldiğini Doğruladı

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ABD'de Florida'da bir eve düşen yaklaşık yarım kilo ağırlığındaki metal cismin bir uzay çöpü olduğu açıklandı. Bu cismin normalde atmosferde düşerken yanması gerektiği ifade edildi.

NASA, geçtiğimiz ay Florida'da bir eve düşen ve uzaydan geldiğinden şüphelenilen cismin kökenini açıkladı. Açıklamaya göre bu parça gerçekten de uzaydan, tam olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gelmişti. Yapılan incelemelerde, yaklaşık 10,5 santimetre boyundaki silindirik objenin eski bataryalar için kullanılan kargo paletinden geldiği ifade edildi. 8 Mart'ta düşen obje, bir evin çatısını delip ve iki kat betonu delip zemine kadar inmişti.

Gelen açıklamaya göre bu küçük parça, bataryaları taşıyan 2630 kilogramlık paletin bir parçası. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bırakılan parçalar, normal şartlar altında atmosferde sürtünmeden kaynaklı olarak yanarak yok oluyor. Zorlu koşullara dayanabilen bir malzemeden yapılmış olan bu parça, atmosferdeki düşüşe de dayanmış gözüküyor. 

Uzaydan düşen ilk parça değil

NASA düşen cisim

Uzaydan gelen parçaların gezegenimize düşmeleri aslında çok da nadir bir olay değil ancak bu parçanın atmosferdeki sürtünmeye karşı koyabilmesi oldukça dikkat çekici. NASA, bu olayda da benzer bir olay yaşanmasını bekliyordu. Şimdi bilim insanları bu parçanın neden yanmadığını çözmeye çalışacak. 

Aslında bu durum ileride yeni bir araştırma için önemli bilgiler ortaya çıkmasını sağlayabilir. Venüs gibi bazı gezegenlerin yapısı oldukça sıcak ve zorlu oluyor. Belki de bu talihsiz olay, bu gezegenleri keşfetmek için yeni ipuçları sunacaktır. 
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Kaynak : https://www.theverge.com/2024/4/16/24131804/nasa-confirms-iss-space-station-junk-crashed-into-florida-home
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