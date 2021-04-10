NASA, Nadir Bir İkili Kuasar Yapısı Keşfetti

NASA, evrenin antik bir köşesinde ikili bir kuasar yapısı keşfetti. Araştırmacılar bu durumun ne kadar nadir olduğunu, samanlıkta bir iğne bulmaya benzeterek açıklıyor.

Etrafındaki erişebildiği her şeyi yutan ve uzay boşluğuna parçacık ve ışık saçan kuasarlardan daha parlak ne olabilir? Tabii ki iki tane kuasar. NASA da son araştırmasında tam olarak böyle bir yapıyı, evrenin antik köşelerinden birinde buldu.

Yeni araştırmada astronomlar, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu sayesinde elde edilen verileri kullanarak, kozmik geçmişimizde 10 milyar yıl öncesine gitti. Çalışmanın sonucunda çarpışmak üzere olan iki dev kuasardan oluşan bir çift ortaya çıktı. İki yapı arasındaki mesafe, Dünya ile Samanyolu galaksisinin merkezi arasındaki mesafeden daha kısa.

İki kuasar çarpışacak

Yerde bulunan teleskoplardan yapılan incelemede iki gök cismi birleşik gibi gözüküyor. Aradaki mesafeyi ve cisimlerin kütle çekimlerini göz önüne alırsak, kuasarların ışığı bize ulaşana kadar çoktan çarpışma gerçekleşmiş de olabilir.

Aslında bilim insanlarının bugüne kadar ortaya çıkardığı tek ikili kuasar sistemi bu değil, toplamda 100'den fazla farklı kuasar ikilisi tespit edildiği biliniyor. Öte yandan bu kadar eski zamanlardan kalma başka kuasar ikilisi bilinmiyordu.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan aynı araştırmada, tıpkı bu kuasar ikilisi gibi antik bir başka ikili daha keşfedildi. O gök cisimlerinin de yaşının 10 milyar yıldan fazla olduğu tahmin ediliyor. Araştırmanın baş yazarı olan Yue Shen, uzak evrende her 1000 kuasarda 1 ikili kuasar sistemi görüldüğünü tahmin ettiklerini söylüyor.

Samanlıkta iğne aramak

Araştırmacılar, ilk yıldızlar yaklaşık 10 milyar yıl önce ortaya çıktığı için uzak evreni incelemeye karar verdi. O dönemde ayrıca galaksilerin çarpışması ve birleşmesi de çok sık gerçekleşiyordu. Haliyle o dönemde oluşan yapılar önemli bir çıkış noktası oluyor.

Kuasarları takip etmek de çok kolay değil. Çevresinden yutabildiği materyalin miktarına bağlı olarak bu yapıların parlaklıklarında da düzensiz değişiklikler olabiliyor. Araştırmacılar, kuasarların çarpışmasının evreni daha iyi anlamaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.