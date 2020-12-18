NASA: NGC 3603 Takımyıldızı, Bir Mücevher Gibi Parlıyor

NASA, internet sitesi üzerinden Hubble Uzay Teleskobu'nun yakalamış olduğu bir görüntüyü paylaştı. Fotoğraf, Samanyolu Galaksisi'nde bulunan NGC 3603 adlı bir takımyıldızının muhteşem görüntüsünü ortaya koyuyor.

NASA, Karina takımyıldızında bulunan NGC 3603 adlı açık yıldız kümesinin göz alıcı bir görüntüsünü, bütün dünyayla paylaştı. Hubble Uzay Teleskobu’nun yakalamış olduğu bu görüntü, 20.000 ışık yılı uzaklıkta yer alan Küçük Macellan Bulutu adlı bir gökadadan alındı.

NGC 3603, Samanyolu Galaksi’sinin içerisinde bulunan en etkileyici yıldız ve bulut kümelerini içeriyor. İlk olarak 1834 yılında John Herschel tarafından keşfedilen bu yıldız kümesi, binlerce genç yıldızdan oluşuyor.

NGC 3603, Binlerce Genç Yıldızdan Oluşuyor

Uzayın karanlık ve tozlu bölgelerinde doğan yıldızlar, yavaş yavaş parlamaya ve etrafındaki kozaları temizlemeye başladıkça daha görünür hale gelmeye başlar. Yıldızların yaymış olduğu UV radrasyonları, gaz bulutları ile etkileşime girerek ortaya göz alıcı bir görüntü çıkarır.

Samanyolu Galaksi’sinin içerisinde bulunan NGC 3603 adlı yıldız kümesi de kozalarından arınmış binlerce genç yıldızdan oluşuyor. NASA, paylaşmış olduğu bu görüntüyle birlikte, NGC 3603’ün yıldızlardan oluşan bir mücevher kutusuna benzediğini ifade etti.

NASA, yapmış olduğu açıklamada; “Yaklaşık 20.000 ışık yılı uzaklıkta yer alan NGC 3603, Karina takımyıldızına ait bir yıldız kümesi. Güçlü ultraviyole ışıkları ve en sıcak yıldızlardan gelen rüzgarlar, yıldızların etrafında büyük ve ihtişamlı bir balon oluşturuyor. NGC 3603, yıldızların yaşam döngüsü aşamalarını göz alıcı bir şekilde ortaya koyuyor.”