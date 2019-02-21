NASA’dan gelen açıklamaya göre SpaceX sonunda Crew Dragon aracını ISS’e gönderebilecek. Test uçuşu, Türkiye'ye göre 2 Mart sabahı gerçekleştirilecek.

NASA ve SpaceX uzun zamandır Uluslararası Uzay İstasyonu ISS’e Crew Dragon adlı araçla astronot göndermek için işbirliği yapıyor. Crew Dragon’un denemeleri daha önce defalarca ertelenmişti.

ABD Hükümeti’nin kapanması, takvimdeki sıkıntılar derken oldukça geç kalan SpaceX Demo-1 mürettebatsız test uçuşunun sonunda yapılacağı NASA tarafından açıklandı. Testin mart ayının başında yapılması planlanıyor.

NASA testle ilgili bilgiler paylaştı. ABD saati ile 11:48 PM’de yapılacak olan (TSİ: 07:48) testin tarihi 1 Mart 2019 olarak açıklandı. Test uçuşu ülkemizde ise 2 Mart tarihine denk geliyor. Mürettebatsız test uçuşları, Amerikalı ticari bir kurumun roketleri ve araçları kullanılarak gerçekleştirilecek olan ilk insanlı uçuşların yolunu açacak.

Crew Dragon kapsülünü bir Falcon 9 roketi taşıyacak ve araç 3 Mart’ta geri dönecek. Aracın içinde yolcu olmamasına rağmen 160 kilo mürettebat ekipmanı ve erzağı bulunacak.

SpaceX bu görev için uzun zamandır hazır. Kapsül ve Falcon 9 roketi Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde hazır durumda bekletiliyor. SpaceX, 24 Ocak’ta bir statik testini yayınlamıştı.

Crew Dragon 5 gün boyunca ISS’e bağlanacak. Geri dönüşte de yanında araştırma örnekleri getirecek. Her şey yolunda giderse kapsül dünyaya döndüğünde Atlantik Okyanusu’na inecek.

NASA TV kalkış öncesi etkinlikleri yayınlayacak.

Crew Dragon’un başarılı olması durumunda NASA’nın ticari mürettebat programında da büyük bir ilerleme kaydedilmiş olacak. Hem SpaceX hem de Boeing bu program için çalışıyor. NASA’nın şu ana kadarki astronot seyahatleri, Rus Soyuz araçlarıyla yapılıyordu.

Testlerin başarılı olması durumunda insanlı uçuşlar 2019 ortasında başlayacak.