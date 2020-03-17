NASA, X-59 Uçağını Eski Savaş Uçaklarından Yapıyor

NASA'nın ticari taşımacılık amaçları için geliştirdiği süpersonik jeti X-59 QueSST, şu anda yapım aşamasında. NASA uçağın üretim maliyetini azaltmak için eski savaş uçaklarından parçalar kullanıyor.

NASA tarafından yapım aşamasında olan X-59 Sessiz Süpersonik Taşımacılık (QueSST), F-16 Fighting Falcon dahil olmak üzere eski ABD Hava Kuvvetleri uçaklarından geri dönüştürülmüş parçalar içerecek.

Low Boom Flight Demonstrator Projesi (LBFD), NASA'nın ses hızının üzerinde, sessiz bir şekilde uçabilen ticari uçaklar geliştirme projesi olarak biliniyor. NASA, projeyle jetlerin sonik patlamalarını azaltarak ticari süpersonik araçlar yapmayı amaçlıyor. X-59 da bu proje kapsamında geliştiriliyor.

X-59'u yapan Lockheed Martin şirketine göre, süpersonik jet yaklaşık 1.500 km/sa hızında ve 16.000 metre yükseklikte, 75 desibel gibi düşük bir ses şiddetiyle uçabilecek. Uçak şu anda Kaliforniya'daki Lockheed Martin Skunk Works fabrikasında yapım aşamasında.

NASA, maliyetleri düşük tutmak için üretimde eski bir Air Force F-16 avcı uçağından iniş takımı, bir NASA T-38 eğitim uçağından kokpit kanopisi, bir U-2 casus uçağından itiş sistemi parçası ve F-117 savaş uçağından bir kontrol çubuğu kullandı. Parçalar, Arizona'daki Davis Monthan Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 309. Havacılık ve Bakım ve Yenileme Grubu'nda uçaklardan sökülerek elde edildi.

X-59'da eski uçakların parçalarının kullanılması maliyeti, riski ve yapım süresini azaltıyor. Böylece NASA'nın parçaları tekrar tasarlamak için kaynak ve para harcamasına gerek kalmıyor. Ayrıca daha önce savaş uçaklarında kullanılan parçaların güvenilirliği de kanıtlanmış durumda. X-59 QueSST, 2021'de test uçuşları için NASA'ya teslim edilecek.