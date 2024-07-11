Bloomberg, iletişim sistemlerine karşı yapılacak olası saldırılara karşı NATO'nun bir sistem kurmayı planladığını ortaya koydu. Bu sistem, internet veri akışını ve trafiğini su altından uydulara yönlendirecek.

Bloomberg tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir rapor, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) olası saldırılara karşı planlarını ortaya koydu. Plan, internet veri akışıyla alakalı.

İddiaya göre NATO, terörist saldırısı gibi durumlarda iletişim sistemleri zarar görürse internet ve veri trafiğini uydulara yöneltecek.

İnternet veri akışının büyük çoğunluğu normalde su altı kablolardan oluşuyor

Birçok insan, internet iletişiminin çoğunlukla uydular aracılığıyla yapıldığını düşünür. Ancak bu pek doğru değil. Öyle ki büyük çoğunluğu dünya çapında sular altına yerleştirilen kablolar yoluyla gerçekleştiriliyor. Yani kıtalar arası internet veri akışının neredeyse tamamı uydularla değil, bu kablolarla sağlanıyor.

Planın amacı ise olası tehlikeler durumunda bu akışı su altı kablolarından uydulara yönlendirmek. ABD, İzlanda, İsveç gibi yerlerden araştırmacılar, internet verilerini ve trafiği otomatik olarak uydulara gönderecek bir sistem için NATO ile birlikte çalışmaya başlamışlar.

Henüz NATO tarafından proje hakkında resmî bir açıklama olmadığını belirtelim. Bütçesinin 2,5 milyar dolara kadar ulaşabileceği gelen bilgiler arasında. NATO’da danışman olan Eyüp Kuntay Durmuş, projenin yakın zamanda doğrulandığını e-posta yoluyla Bloomberg’e bildirmiş ve çok yakında başlayacağını aktarmış.

Son olarak projenin öyle kısa süren bir şey olmayacağı da belirtilmiş. Bloomberg’ün ulaştığı belgelere göre tamamen operasyonel bir sistem oluşturmadan önce prototip ve test süreci için iki yıl harcanacakmış. Yani gerçeğe dönüşmesi bayağı bir süre alacak. Yakında hakkında yeni bilgiler gelirse sizlerle paylaşacağız.