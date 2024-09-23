Güvercin, sokakta belki de kedi-köpekten daha fazla karşılaştığımzı bir hayvan olmasına rağmen yavrularını hiçbir zaman göremiyoruz. Hatta neye benzediklerini bile bilmiyoruz. İyi ama neden?

Hiç sağda solda dolaşan yavru güvercin gördünüz mü? Cevabınız, muhtemelen “Hayır.” olacaktır. Peki hiç, bunun sebebini düşünmüş müydünüz?

Sanki yumurtadan yetişkin olarak çıkıyorlarmış gibi, neden çevremizde hiç yavru güvercin görmüyoruz? Hatta neye benzediklerini bile bilmiyoruz!

Yuvalarını yaptıkları konumların etkisi var.

Güvercinlerin yuvaları genellikle, bizim ulaşmamızın pek kolay olmadığı; çatı katı, köprü altı, yüksek duvarlar, terk edilmiş binalar ya da ağaç tepeleri gibi yerlerde oluyor. Yavrular da bu alanlarda doğup büyüdüğünden kolay kolay onları göremiyoruz.

Buna ek olarak; ebeveynleri, yavru güvercinleri pek yalnız bırakmadığından, yavruların yuvadan ayrılma şansı olmuyor.

Yuvalarından uzun süre çıkmıyorlar.

Via: Alper Tüydeş

Güvercin yavruları, 4-6 haftalık olana kadar yuvadan neredeyse hiç çıkmıyorlar. Bu süre zarfında ebeveynleri onları besleyerek büyütüyor. Uçabilecek olgunluğa ulaştıklarında ise fiziksel olarak hemen hemen bir yetişkin güvercin görünümüne kavuşmuş oluyorlar. Bu nedenle onları gördüğümüzde yavru olsalar bile, yetişkin zannediyoruz.

Kamuflaj yetenekleri de yadsınamaz.

Via: Alper Tüydeş

Yavru güvercinler yuvalarındayken bulundukları ortamla kamufle olabiliyor. Tüyleri buna elverişli. Bu yüzden belki de yuva görsek bile, yavru güvercini olduğunu seçemiyoruz. Bu, aynı zamanda potansiyel avcılardan korunmalarını sağlıyor.

İşte tüm bu sebeplerdeni yavru bir güvercin görmemiz neredeyse imkânsız hâle geliyor. Yine de içeriğimize eklediğimiz fotoğraflar sayesinde artık neye benzediklerini biliyorsunuz!

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