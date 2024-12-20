Dünyada tüm bayraklar dört köşeli bir şekle sahip. İstisnalar dışında neredeyse hepsi de dikdörtgen şeklinde. Tabii bu istisnalardan birisi Nepal bayrağı.

Dikdörtgen şekle sahip olmayan tek ulusal bayrak Nepal’e ait. Üçgen ve garip tasarımı, başlangıçta bir ülke bayrağından çok oyuncak ya da başka amaçla kullanılan bir bayrağa benzetilebiliyor.

Onca ülkenin bayrağı tek bir şekle sadık kalırken Nepal, neden kendisini bu ülkelerden soyutlayarak tamamen aykırı bir bayrağa sahip olmuş olabilir?

Bayraklar, o ülkenin milletini ve milli değerlerini temsil eden önemli göstergelerden birisi.

Özgür bir milleti temsil eden bayrakların hepsi de dikdörtgen şekle sahip. Ancak 1962’de benimsenen ilginç tasarımıyla Nepal’i bu noktada ayrı tutmamız gerekiyor. 200’e yakın bağımsız ülke olduğunu düşünürsek, sadece İsviçre ve Vatikan’ın bayrağı bu istisnalar içerisinde kare bir şekle sahiptir.

Diğer bir istisna olan Nepal’in ise üst üste binmiş iki dik üçgenin birleşiminden oluşan bayrağı var.

Aslında bu bayrağın şeklinden rengine kadar her şeyinde bir anlam yatıyor. Üstelik, dünyanın en matematiksel bayrağı olarak da kabul ediliyor. Eski Nepal bayrağına bakıldığında yenisiyle benzerlik gösterse de eski bayraktaki Ay ve Güneş’in üzerindeki yüzler, 16 Aralık 1962’de kaldırıldı.

Gerçek boyutu ve çizilme biçimleri, Nepal anayasasını yazıyor.

Kırmızı, mavi ve beyaz renklerin kullanıldığı Nepal bayrağında Güneş ve Ay sembolleri yer alıyor. Bunun anlamı ise Dünya'da Güneş ve Ay var olduğu sürece, Nepal’in de varlığını sürdüreceği.

İki üçgenin birleşimindeki tasarım ise biraz coğrafyayla alakalı. Nepal, epey dağlık bir bölgede yer alıyor. Bu üçgenler de dağları temsilen çizilmiş. Terai’yi ve engebeli bölgeyi de temsil eden bayrak, ulusal renkleri taşımayı da ihmal etmemiş.

Koyu kırmızı, Nepal’in ulusal çiçeği Rhododendron’u temsil ederken, Nepal halkının cesur ruhlarına da atıfta bulunuyor.

Bayrakta dikkatleri çeken üst üste geçmiş iki üçgen, Himalaya Dağları’nı ve bölgede hâkim olan iki büyük dini temsil ediyor: Budizm ve Hinduizm.

Mavi renk, ülkede yaygın olan huzur ve barışı temsilen kullanılmış. Üstelik 1962’de tasarımı gerçekleştiren SN Rimal’e göre mavi, Himalayalar’ın üzerindeki gökyüzünü de betimliyor..

Beyaz ise Himalayalar’ın dondurucu soğuğunu temsil ederken Nepal’in saf ve sakin havası da bu renk ile bayrakta yerini almış durumda. Son olarak bayraktaki Ay ve Güneş, Hindu Vedik geleneğine göre Kshetriya Kralları’nın iki hanedanını temsilen çizilmiş.

Peki siz bu bayrağın tasarımını nasıl buldunuz?

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