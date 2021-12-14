Anadolu Parsı, Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi [Video]

Bir dönem görülmüş olsa da yıllardır görülmemesi nedeniyle neslinin tükendiği düşünülen Anadolu Parsı, yıllar sonra yeniden görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son günlerde bazı ilginç açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada "Ülkenin bakanı bile romantizme bağladı." şeklinde yorumlar yapılmasına neden olan bu açıklamaların ilki, "Nesli tükendi deniliyordu…" şeklindeydi. Yalnızca bir gün sonra yeni bir açıklama yapan Pakdemirli, bu kez de "Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Bekir Pakdemirli'nin yaptığı açıklamalar, kimse tarafından anlaşılamadı. Ancak dün akşam, bu konuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Bir kez daha Twitter'ın yolunu tutan Pakdemirli, bu kez gizemli açıklamalarıyla ilgili bazı detaylar verdi. "Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00’da…" şeklinde bir paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı, Anadolu'ya has bir hayvan ırkına işaret ediyor gibiydi. AB iş birliğinde gerçekleştirilen "Nesli Tehlikedeki Türler Projesi" kapsamında konuşan Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili net bir cümle kurmamış olsa da bu gizemli paylaşımlar, Anadolu Parsı için yapılmış gibi görünüyor.

Nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı'nın yaşadığı anlaşıldı

İhlas Haber Ajansı (İHA), bazı görüntüler paylaştı. Bu görüntülerde, Türkiye'de neslinin tükendiği düşünülen bir Anadolu Parsı yer alıyordu. Anadolu Parsı, bundan yıllar önce Ankara'da görülmüş ancak vurularak öldürülmesi nedeniyle herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştı. Servis edilen yeni görüntüler, termal kameralara yakalanan bir Anadolu Parsı'nın varlığını gözler önüne seriyor. Neyse ki görüntülerin nereden çekildiği açıklanmadı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Anadolu Parsı'nın Trakya hariç her bölgede yaşadığı ancak dağlarda ve gözlerden uzak olduğu için neslinin tükenmiş olduğunun düşünüldüğü ifade edildi. Üstelik bu canlıların popülasyonları da giderek iyileşiyor. Yani sayıları artmaya devam ediyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, yıllar sonra görüntülenen Anadolu Parsı ile ilgili açıklamalarda bulundu. O açıklamalarda, şu ifadelere yer verildi:

Pars kendini çok iyi saklayabilen, aslan kükremesi gibi uzaktan duyulan bir ses çıkarmadan tek başına avlanarak yaşayan bir yırtıcıdır. Birçok yerde insan yerleşim alanlarına yakın yaşamalarına rağmen çok fazla görüntü vermezler. Issız yerlerde gündüz de hareket etseler, genellikle geceleyin faaldirler. Erkekleri, çiftleşme döneminde dişi ile buluşurken diğer dönemlerde yalnız yaşar. Dişileri ise, yavruları tek başına büyüttüğü için, eğer varsa, yavrularıyla birlikte yaşamaktadır. Yani, Pars’lar, kurtlar gibi grup veya sürü oluşturmazlar. Parsın besinini oluşturan türlerden; Kızıl keçi, Kara keçi, Karaca, Geyik, Yaban domuzu ve Yaban tavşanı gibi türlerin popülasyonlarında yaşanan iyileşme, Pars popülasyonlarının da iyileşmesini sağlamaktadır. Geçmişte batı bölgelerimizde birçok yerde yok olan veya iyice azalan popülasyonlarının da, bugün tekrar artış eğiliminde olduğu gözlenmektedir.

Bekir Pakdemirli: Benden bir tür ismi duymak istiyordunuz ama...

Avrupa Birliği iş birliğinde hayata geçirilen yeni bir projenin tanıtımında konuşan Pakdemirli, herkesin merak ettiği o soruya da bir yanıt verdi. Bugün herkesin yalnızca bir canlı türünün ismini duymayı beklediğini söyleyen Tarım Bakanı, asıl amacınınsa nesli tükenmekte olan tüm canlılara dikkat çekmek olduğunu söyledi...

Anadolu Parsı'nın yıllar sonra elde edilen görüntüsü